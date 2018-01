Argumentos y rechazos

Los argumentos que se utilizan para disponer un veto suelen tener respaldo y por supuesto ser atendibles, incluso con respaldo legal, pero de igual manera lo dicho puede ser utilizado para respaldar la decisión que tomaron los senadores de la provincia, que son 19 y la aprobaron de manera unánime.La cuestión es entonces que las multas que se aplican en la provincia seguirán atadas en sus valores al precio de los combustibles, que como sabemos aumentan casi todos los meses y siempre por encima de la inflación. El año pasado, dato más reciente, las naftas aumentaron 35%, bastante más que la inflación, y eso fue lo que subieron las multas. Ahora ya tenemos encimas otro ajuste de 7% y volverán a subir las multas, que tienen valores desproporcionados y seguirán incrementándose.Desde el gobierno se arguye que no hay intención recaudatoria, sino que es una manera de preservar a los automovilistas a que cometan excesos. Puede ser un argumento, aunque de la verdad sea sólo parte de ella. Lo que no se tiene en cuenta es que los bolsillos de los contribuyentes están exhaustos, y además vienen el aumento de la luz de 35% cuando Camesa aumentó 20% y otro del agua de 56% cuando ya el año pasado subió 75%. Además inmobiliario, patentes, en fin, todo sale del mismo bolsillo.En cuanto a las licencias para los adultos mayores, que tanta buena acogida había tenido aquí en Rafaela, al no tener que renovar todos los años cuando se supera la barrera de los 70 años, el gobernador también dijo que no. Aunque en este caso se basa en la ley nacional, lo que también es comprensible, aunque no del todo. Los adultos mayores, que no son los que andan a altísima velocidad ni pasan semáforos en rojo, ni se adelanten por la izquierda, aunque tal vez circulen por el medio de la calzada, deberán seguir sacando la licencia todos los años.