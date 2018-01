¿Por qué no Rafaela?

Como se podrá notar, Rafaela no está incluida entre los proyectos fortalecidos por la APRECOD a lo largo de 2017. Y es porque no hay un convenio firmado con el Municipio local. La Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones estuvo presente a mediados del 2017 en la ciudad, haciendo charlas a la comunidad y en las escuelas.En el Concejo Municipal, hay un proyecto para declarar la "emergencia en adicciones y consumos problemáticos" y crear una Dirección Municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones.El próximo martes 30 del corriente mes de enero debería terminar su ejecución el "Dispositivo Integral de Abordaje Territorial" (DIAT, antes conocido como el Centro de Prevención Local de Adicciones -CePLA-), al cual hay que llenarlo de actividadesSon motivos más que suficientes para poder avanzar con este organismo provincial. O, en última instancia, decir el por qué no sucede.