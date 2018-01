Apareció el potencial de Peugeot

Peugeot ratificó su favoritismo al ejercer un claro dominio en la segunda etapa del Rally Dakar 2018, al ocupar los tres primeros lugares en el "rulo" Pisco - Pisco y treparse a la vanguardia en la general de la categoría Autos.El español Joan Barreda Bort (Honda) hizo lo propio en Motos, el chileno Ignacio Casale (Yamaha) sigue firme en Quads, mientras que el ruso Eduardo Nikolaev (Kamaz) se quedó con todo en Camiones.1º Cyril Despres (Peugeot), en 2h56m51s; 2º Stephane Peterhansel (Peugeot) a 48s; 3º Sébastien Loeb (Peugeot) a 3m08s; 4º Giniel De Villiers (Toyota) a 7m26s y 5º Orlando Terranova (Mini) a 12m53s.1º Cyril Despres (Peugeot), en 3h21m18s; 2º Stephane Peterhansel (Peugeot) a 27s; 3º Giniel De Villiers (Toyota) a 5m44s; 4º Sébastien Loeb (Peugeot) a 6m09s; 5º Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 12m15s; 6º Orlando Terranova (Mini) a 12m50s; 7º Mikko Hirvonen (Mini) a 12m50s; 8º Carlos Sainz (Peugeot) a 13m12s; 9º Bernhard Ten Brinke (Toyota) a 17m43s y 10º Nani Roma (Mini) a 20m48s.1º Joan Barreda Bort (Honda), en 2h56m44s; 2º Adrien Van Beveren (Yamaha) a 2m54s; 3º Matthias Walkner (KTM) a 4m24s; 4º Michael Metge (Honda) a 4m39s y 5º Kevin Benavides (Honda) a 5m43s.1º Joan Barreda Bort (Honda), en 3h18m36s; 2º Adrien Van Beveren (Yamaha) a 2m30s; 3º Matthias Walkner (KTM) a 4m50s; 4º Sam Sunderland (KTM) a 5m04s; 5º Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 5m44s; 6º Xavier De Soultrait (Yamaha) a 6m22s; 7º Kevin Benavides (Honda) a 6m39s; 8º Franco Caimi (Yamaha) a 7m10s; 9º Michael Metge (Honda) a 7m33s y 10º Toby Price (KTM) a 9m04s.1º Ignacio Casale (Yamaha), en 3h47m45s; 2º Sergei Kariakin (Yamaha) a 43s; 3º Gastón González (Yamaha) a 3m54s; 4º Alexis Hernández (Yamaha) a 6m32s; 5º Pablo Copetti (Yamaha) a 8m52s... 32º Pablo Novara (Can Am) a 1h24m33s.1º Ignacio Casale (Yamaha), en 4h05m17s; 2º Sergei Kariakin (Yamaha) a 1m43s; 3º Pablo Copetti (Yamaha) a 11m51s; 4º Kees Koolen (Barren) a 14m06s; 5º Nicolás Cavigliasso (Yamaha) a 15m11s; 6º Gastón González (Yamaha) a 17m01s; 7º Rafal Sonik a 17m50s; 8º Gustavo Gallego (Yamaha) a 19m15s; 9º Alexis Hernández (Yamaha) a 19m18s; 10º Jeremías González Ferioli (Yamaha) a 21m40s... 23º Pablo Novara (Can Am).1º Eduard Nikolaev (Kamaz), en 3h24m23s; 2º Federico Villagra (Iveco) a 3m25s; 3º Ales Loprais (Tatra) a 6m07s; 4º Martin Kolomy (Tatra) a 11m11s y 5º Ton Van Genugten (Iveco) a 20m08s.1º Eduard Nikolaev (Kamaz), en 3h50m07s; 2º Ales Loprais (Tatra) a 5m38s; 3º Federico Villagra (Iveco) a 9m33s; 4º Martin Kolomy (Tatra) a 13m07s; 5º Ton Van Genugten (Iveco) a 20m50s; 6º Martin Van Den Brink (Renault) a 27m40s; 7º Aliaksei Vishneuski (MAZ) a 28m42s; 8º Siarhei Viazovich (MAZ) a 29m02s; 9º Dmitry Sotnikov (Kamaz) a 41m01s y 10º Martin Macik (Liaz) a 48m41s.Se disputará hoy entre las ciudades peruanas de Pisco y San Juan de Marcona, con un recorrido total de 502 kilómetros, de los cuales 295 serán especiales.