"Cristina apunta a un frente electoral"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, aseguró ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner tiene "muchas ganas de construir un gran frente electoral"."Con Cristina vengo hablando mucho, con Máximo, con dirigentes del kirchnerismo. Se está dando un diálogo que hay que fomentar en todos los sectores, con la iglesia, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes" comentó al respecto.Para el jefe comunal, "es el momento de reconstruir" el PJ, pero consideró que "con espacios divididos es muy difícil construir una nueva mayoría"."Estamos intentando rearmar el peronismo en la provincia de Buenos Aires con una generación que cree que va a beneficiar el peronismo para el 2019 y ojalá podamos volver a enamorar al electorado", explicó Insaurralde.En este sentido, el intendente aseguró que tiene "una relación personal" con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pero aclaró que no coincide "en lo político" con él y que, en cambio, la ex mandataria nacional sería "una gran representación"."La veo a Cristina con muchas ganas de construir un frente electoral. Cristina no ha discutido personas o nombres. Discute ideas, proyectos, futuro. Es el momento de comprometerse y determinar el camino. Construir un gran frente opositor, es nuestra responsabilidad", reclamó.En diálogo con Radio 10, Insaurralde cuestionó duramente al oficialismo y opinó que "desde que arrancó este Gobierno se ha sentido el impacto del aumento de las tarifas"."Nosotros trabajamos muy fuerte con los clubes y nunca le llegó la tarifa social a los clubes de barrio. Solo el 9% llegó a tener la tarifa social. Las tarifas siguen desmedidamente. Cuando hablan de gradualismo no sé en qué parte del diccionario lo han encontrado", ejemplificó.Por otra parte, el dirigente señaló que "los estados municipales cada día tienen mayores responsabilidades" porque "cuando hay un corte de luz lo primero que hacen es reclamar" a la autoridad local."No coincido con este rumbo. Cuando este gobierno asumió sabíamos que debíamos aprender a ser oposición. Si hay algo que tenía claro era que este rumbo económico no iba a llegar a buen puerto. Creo en el peronismo que amplía derechos, que crea trabajo a través de la sustitución de importaciones, que da lugar para que los pibes vayan a escuelas gratuitas", cerró.