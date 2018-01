Libertad se quedó con el Súper 4

En una atractiva final, el Súper 4 de la Liga Argentina de Básquetbol fue para Libertad de Sunchales. El equipo dirigido por Sebastián Saborido no falló ante su gente y venció a Viedma por 77 a 71, para llevarse el torneo que tuvo como protagonistas a los cuatro mejores equipos de la primera fase del ex TNA.Libertad no tuvo las mismas facilidades que en la semifinal frente a Platense y debió batallar hasta los instantes finales para superar al elenco rionegrino (en semis había vencido a Villa San Martín de Resistencia). Para ello tuvo una noche consagratoria de Nicolás Copello, que sumó 28 puntos (4-6 en triples, 5-9 en dobles y 6-8 en libres), más 7 rebotes y 2 asistencias. Así absorbió mucho juego para evitar que la concentración ofensiva pase por Barovero, que igualmente aportó 25 puntos. Entre ambos ya habían sumado 33 de los 46 puntos de Libertad en el primer tiempo, donde los Tigres se fueron al descanso por 9 (46-37).En la segunda mitad reaccionó Viedma, con Mariani y Centeno como estandartes, para provocar un final con algo de incertidumbre, pero un triple del juvenil Manuel Alonso, y la serenidad de Copello -con dos libres selló el resultado- fueron determinantes. Así, los Cañoneros ganaron el 50 por ciento del derecho para disputar la Liga Sudamericana, prevista ante el ganador de la Liga Argentina, salvo que sea el propio Libertad.Dirigieron en el Hogar de los Tigres, Ariel Rosas y Javier Sánchez. Parciales: 19-16, 46-37 y 57-54.Copello 28, Eseverri 6, Barovero 25, Zago 7 y Ruiz 2 (fi). Manuel Alonso 3, Augusto Alonso 0 y Landoni 6. DT: S. Saborido.Thygesen 11, Mariani 18, Centeno 23, Carter 8 y Peralta 0 (fi). Tabieres 6, Grun 0, Bettiga 0 y Franco 5. DT: J. Pisani.