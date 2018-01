Al darse vuelta una lancha murió rafaelino

Un vecino de nuestra ciudad, llamado Omar Fanton, de 52 años, halló un triste final en aguas del Río Coronda, en momentos en que navegaba con otras tres personas, se cree que en una excursión de pesca.LA OPINION dialogó telefónicamente en la víspera con autoridades de Prefectura Naval Coronda y de Prefectura Naval Santa Fe, quienes pusieron a disposición los detalles de este penoso incidente náutico.Se supo así que el viernes último, siendo las 19:00, intensas ráfagas de viento comenzaron a soplar sobre la Laguna Coronda -enfrente de San Fabián-, donde se encontraba navegando el grupo integrado por el rafaelino Fanton, no conociéndose mayores datos de sus tres acompañantes.Cabe destacar que este sitio conocido como Laguna Coronda, tiene una superficie de 25 x 25 kilómetros de extensión (625 km2) y que según confiaron fuentes de Prefectura había vigente un alerta meteorológico en esa zona, aunque los navegantes en cuestión posiblemente no se habían enterado de este alerta climático.En esas circunstancias, con fuertes vendavales, la lancha dio una vuelta de campana, es decir que giró sobre sí misma, para luego comenzar a hundirse.De los cuatro tripulantes, tres pudieron salir por sus propios medios, quedando en cambio sumergido y desaparecido Omar Fanton, y la lancha hundida completamente.Con la embarcación sumergida, buzos expertos en salvamentos de Prefectura Naval Rosario comenzaron una intensa búsqueda de la misma, trabajo que dio sus frutos casi 24 horas después -a las 18:00 del sábado- cuando se encontró la embarcación hundida a poca distancia del lugar donde el viento la había dado vuelta.No obstante el hallazgo de la lancha hundida, nada se sabía de Omar Fanton, hasta que en la mañana de ayer domingo, pescadores encontraron el cuerpo flotando en el Río Coronda, unos 10 km al sur del lugar del accidente.Puesto en conocimiento del hallazgo el Fiscal de turno de la ciudad de Santa Fe, ordenó una revisión médica y se determinó la causa de la muerte que fue “asfixia por inmersión”, no ordenando realizar autopsia.A las 17:00 de la víspera, el cuerpo de Omar Fanton fue entregado a sus familiares para su posterior velatorio e inhumación en esta ciudad.Trabajaron en el operativo de búsqueda, personal de Prefectura Naval Argentina de Santa Fe, de Coronda, y buzos expertos en salvamentos de Prefectura Naval Rosario.