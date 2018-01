Movilización y paro por despidos en varios medios

ECHARON GENTE DE RADIO NACIONAL Y NO PAGAN EN LT3 DE ROSARIO

La dura situación que están atravesando los trabajadores de dos radios AM rosarinas genera preocupación y pone en estado de alerta a toda la prensa de Rosario como así también del resto de la Provincia. Es que los empleados de LT3 no cobraron este viernes lo que les habían prometido (les deben la segunda cuota del aguinaldo y el mes de diciembre) y en Radio Nacional de Rosario se produjo el despido de una trabajadora, por lo que desde el Sindicato de Prensa rosarino se convocó a una movilización y concentración para mañana lunes a las 13 en Córdoba 1331. A esto hay que sumar el despido de otro periodista en Radio Nacional de Santa Fe y la amenaza cierta de la continuidad de esto en el futuro.En LT3 la situación es compleja desde hace varios meses: desde el mes de mayo la empresa que dirige la emisora viene desdoblando los pagos a sus empleados, según denuncian los trabajadores.La empresa Rosario Difusión SA, que públicamente se ha adjudicado Guillermo Whpei, acumula deudas millonarias por falta de pago de aportes patronales y al sistema de seguridad social; situación que resiente los servicios de las obras sociales. A todo esto se suma el abandono empresarial, ya que hasta el momento no se ha podido encontrar un interlocutor válido para dar respuestas a los pedidos de los trabajadores.En Radio Nacional, la situación es igual de complicada y el panorama es similar a lo que ocurre en el resto del país. Como se dijo, para mañana a las 13 está prevista la movilización, para reclamar por la inmediata reincorporación de la compañera Lilian Alba, quien desde hace cinco años trabaja en la emisora local y recibió el viernes la notificación de su desvinculación. Con lo que se suma a la lista de trabajadores “eventuales” que perdieron su fuente laboral.“El ajuste irracional que está aplicando el gobierno sobre la TV pública, la agencia de noticias Télam y Radio Nacional pone en evidencia el maltrato de parte de la propia conducción de las empresas del Estado sobre esos medios y sus trabajadores más el desprecio a la función social que deben encarnar. Por eso convocamos a las organizaciones gremiales, sociales, políticas, de derechos humanos y a toda la sociedad a solidarizarse con esta lucha”, cierra el comunicado el SPR.El pasado miércoles, en la capital provincial, organismos de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y legisladores se convocaron en las puertas de Radio Nacional Santa Fe para repudiar el despido del periodista de investigación Nicolás Lovaisa. La convocatoria de la Asociación de Prensa se convirtió en un acto de denuncia de la "persecución política e ideológica" en la emisora, que comenzó con el gobierno de Mauricio Macri, siguió con la cesantía de cuatro periodistas a principios de 2017, la censura a otros durante meses, el empujón a Lovaisa y la amenaza a un sexto colega, Alejandro Brittos, con dejarlo en la calle en los próximos días.