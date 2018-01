Hyundai quiere hacer el puente Santa Fe-Paraná

Según fuertes versiones, directivos de la multinacional Hyundai están interesados en construir el puente Santa Fe-Paraná.La firma será una de las 100 empresas que participan en la sede de Vialidad Nacional (en Buenos Aires) del lanzamiento de la primera etapa del Programa de Participación Público Privada (PPP), presentada por el titular del organismo, Javier Iguacel.A través de este programa, en el Gobierno apuestan a conseguir una inversión de u$s 16 mil millones para la construcción de rutas, autopistas y los puentes Santa Fe-Paraná y Chaco-Corrientes, con el objetivo central de llegar al final del mandato de Macri con 1.600 kilómetros nuevos de autopistas.EL PUENTE Y LA EMPRESAEl puente Paraná-Santa Fe tendrá 30 kilómetros y se realizará en tres etapas. La inversión estimada para este puente es de u$s 650 millones más u$s 21 millones en obras complementarias y mantenimiento.En tanto, Hyundai es el mayor fabricante coreano de automóviles y una de las más grandes constructoras de Asia con su controlada Hyundai Ingeniería y Construcciones, que realiza obras estratégicas en todo el mundo. (Fuente: LT10.com.ar).