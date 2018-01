ASSA: aún se desconoce quien reemplazará a Maina

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - Pese a que ya han pasado casi tres semanas desde que Carlos Maina ha dejado la gerencia local de Aguas Santafesinas SA para ingresar al Gabinete de Luis Castellano en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en reemplazo de Mariana Nizzo, aún no hay novedades sobre quien será el que ocupe esa silla.Desde la propia ASSA indicaron a LA OPINION que todavía "no hay nada definido. Tampoco hay plazo para hacerlo".El nombre de Maina había sido consensuado oportunamente entre el Gobernador Miguel Lifschitz y el Intendente Luis Castellano, luego de que su antecesor, Pablo Emilio "Poli" Comtesse terminara su gestión enfrentado con el oficialismo local, destacando (como una acusación) su perfil político y no técnico para resolver los problemas cotidianos que tiene la ciudad con este servicio. El socialista tendió un puente y puso a este ingeniero, que, además, había sido director de ASSA en su momento.El nombramiento de Maina en reemplazo de Nizzo fue una sorpresa. Doble, en realidad. Porque no se esperaba la salida de la funcionaria y porque el padre del arquero de 9 de Julio había logrado avances concretos en la mejora del servicio: el plan de colocación de micromedidores, y la instalación y ampliación de la Planta de Osmosis Inversa en el norte de la ciudad son, quizás, los mayores logros.Habrá que esperar, pues a que charlen nuevamente el Intendente Luis Castellano y el Gobernador Miguel Lifschitz. ¿Seguirá el perfil técnico de Maina o se buscará el regreso de alguien con una mirada más política? Se verá.