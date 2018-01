Fernando Alonso giró en Daytona

Luego de las 21 vueltas al trazado de la Florida con el Ligier JSP217 LMP2 Gibson del United Autosport, entre las dos tandas de ensayos en las que se ubicaron 6º y13º, respectivamente, junto a Lando Norris y Phil Hanson, el español Fernando Alonso brindó una conferencia de prensa y expresó sus sensaciones al girar en el legendario circuito de Daytona."Desafortunadamente solo he tenido un poco de tiempo durante la mañana, pero solo tres vueltas fueron suficientes para tener una sensación del auto. Tanto las curvas como el alto peralte fueron especiales y sientes la presión en el cuerpo, sientes que la visibilidad cambia, porque cuando estás en la parte normal del circuito, horizontal, tienes una vista desde el auto, pero en el óvalo ves los próximos 200 metros, por lo que ha sido muy divertido", comentó.Y agregó: "En Daytona, sientes que hueles el automovilismo. Es una buena sensación para cualquier piloto. La pista es increíble, el tamaño es enrome, así que imagino esta tribuna llena de gente para ver la carrera de NASCAR y sería algo increíble de experimentar".Obviamente, llegó la consulta sobre si en algún momento le gustaría correr en la serie mayor de Estados Unidos. "No está en mis objetivos en este momento el NASCAR. Las técnicas de conducción son únicas y para hacerlo necesitaría muchas pruebas para afrontar una aventura así, y por el momento no tengo suficientes fines de semana libres con todo lo que estoy haciendo".Sobre sus planes a futuro, el español manifestó: "Competir en algunos eventos icónicos durante la temporada y no perturbar la Fórmula 1 es parte del plan. Hacer esta carrera es una especie de primer paso en resistencia, ver cuánto disfruto. Después de Daytona, espero tener mayor comprensión de estos campeonatos".Finalmente, reconoció que "las 24 Horas de Le Mans y la triple corona es otro objetivo, así que si puedo correr este año en Francia, será genial para mí. Y posiblemente, al año siguiente podría volver a correr en las 500 Millas de Indianápolis".