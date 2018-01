Primera práctica de Tevez

El delantero Carlos Tevez realizó ayer su primera práctica con pelota tras su regreso a Boca, en la que abrió la incógnita sobre su lugar en el equipo y la posibilidad de que, si el entrenador Guillermo Barros Schelotto no lo ve bien, sea suplente. Tevez participó de un ejercicio de fútbol en espacios reducidos con definición, donde el DT mezcló a sus futbolistas en la continuidad de la pretemporada en un hotel de la zona de Cardales, en el partido bonaerense de Escobar. En una de las canchas del predio, el "Apache" se colocó la pechera azul y se ubicó bien cerca de uno de los arcos, si bien no había posiciones certeras ya que era un espacio reducido.Ya instalado en su habitación de la concentración -duerme solo en la número 623, al lado de su amigo Ramón "Wanchope" Abila y Emmanuel Mas-, el "Apache" hizo sus primeros ejercicios de fútbol, porque en el turno vespertino del viernes se había movido en el gimnasio. En un estado físico impecable, porque estuvo entrenándose por su cuenta durante este tiempo en el predio de la AFA en Ezeiza, Tevez necesita volver a transmitir confianza al cuerpo técnico y a sus compañeros.Barros Schelotto empieza a cranear la manera de insertarlo en un equipo que, no solo salía de memoria, sino que arrasó durante todo 2017, terminando como líder de la Superliga. En este contexto, entonces, no solo su plenitud física abre el interrogante sobre si Tevez puede ser suplente en este equipo donde, en principio, el colombiano Edwin Cardona sería quien se sacrifique para dejarle lugar al "Apache". El plantel, por lo pronto, celebraba este sábado el doble turno en Cardales, luego quedará liberado hasta el lunes cuando volverán a verse las caras para encarar una semana que terminará con el primer amistoso de pretemporada: el domingo 14 frente a Godoy Cruz en Mendoza.