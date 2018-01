El metro cuadrado subió más de $2.500

De acuerdo al estudio publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, el nivel general del costo de la construcción, registró en noviembre de 2017 un aumento del 1,03 % con relación al mes anterior, como consecuencia del alza del 2,07 % en el capítulo Materiales y 0,89% en el capítulo Gastos generales, mientras que en Mano de obra no hubo variaciones.En tanto, a nivel interanual (comparando noviembre de 2016 con el mismo mes de 2017), el porcentaje de aumento del costo de la construcción es de 22,41%. Es decir que, en noviembre de 2016 el metro cuadrado tenía un costo de 11.230 pesos y en noviembre de 2017 ese costo se elevó a 13.747 pesos.En doce meses la diferencia es de 2.517 pesos. Por lo tanto, de manera aproximativa, construir una casa de 100 metros cuadrados en 2016 tenía un valor estimado de 1.123.000 y sobre finales de 2017, de 1.374.700 pesos.En tanto, según el informe del Ipec en el análisis por ítem de obra de Materiales, se observaron las principales alzas en: Maderas (8,66%); Ladrillos (4,82%); Revoques finos (2,50%); Agregados finos y gruesos (2,05%); Aceros nervados (0,88%). El alza de Gastos generales se debió principalmente al ítem Alquileres.SOBRE LA SINTESIS METODOLOGICAEl Costo de la Construcción (CC), es un indicador de corto plazo, que permite establecer el valor promedio mensual del costo de la construcción por metro cuadrado de una vivienda tipo en la ciudad de Santa Fe.Se trata de una Vivienda Unifamiliar; siendo la superficie total 69,50 m2. (Cubierta 65,64 m2 y semi cubierta 3,86 m2). Su objetivo es la medición de precios de un período al otro, de todos los insumos que intervienen en las distintas etapas de la construcción (materiales, mano de obra, maquinarias, etc.) desde la preparación del terreno, pasando por las estructuras, cerramientos, instalaciones y servicios, hasta las terminaciones y acabados finales.Para el cálculo del costo se considera que la adquisición de los materiales, insumos, la contratación de la mano de obra y demás, se realiza dentro del ejido de la misma ciudad de Santa Fe.No se incluye el valor del terreno, ya que el mismo se encuentra por fuera del proceso constructivo.Se incluye el IVA, ya que la vivienda es construida por un particular, es decir, que absorbe todo el impuesto como consumidor final.El Relevamiento de Materiales se realiza mensualmente, a partir de un directorio de locales dedicados a la venta al por menor de materiales para la construcción. Para la Mano de Obra, se toma como referencia, las remuneraciones de los trabajadores de empresas constructoras. Se consulta a la UOCRA, Colegios Profesionales y demás instituciones relacionadas, obteniendo así, el valor hora y adicionales correspondientes.