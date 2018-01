AMSAFE pretende aumento del 20%

Los docentes santafesinos miran con preocupación el acuerdo de aumento salarial del 11 por ciento más la cláusula gatillo que se cerró en la provincia de Córdoba con los maestros de esa jurisdicción. El secretario general de Amsafe Rosario, Gustavo Terés, señaló que el piso "no debería ser menor al 20 por ciento".En declaraciones radiales, el líder de los maestros de las escuelas públicas de Rosario sostuvo: "Hoy no estamos discutiendo el piso. Todo hace prever que ninguna negociación salarial debería estar por debajo del 20 por ciento. Hay que tomar referencias que son totalmente distintas. Si la economía tiende a recuperarse, como dice el Gobierno, tenemos que discutir que en los últimos tres años, con el gobierno anterior y el actual, veníamos perdiendo puntos en los ingresos de los trabajadores"."No sólo nos preocupa -dijo- en términos de porcentajes, sino también en que empiecen a aparecer las sumas en negro. La discusión de febrero es la que define los ingresos de los trabajadores para todo el año", agregó Terés. "No estamos de acuerdo con el 11 por ciento que ofreció Córdoba ni con lo que propone el gobierno Nacional del 15 por ciento. Esas son cifras insuficientes. Los índices de inflación demuestran que van a estar muy por encima de esos porcentajes", agregó Terés.