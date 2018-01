Sorteo campaña de Navidad

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se informó que, el pasado 29 de diciembre, en la sede de la entidad, se llevó a cabo el sorteo de la campaña Navidad Feliz, promoción especial realizada junto a la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto (FCCA), con el propósito de impulsar las ventas en Centros Comerciales Abiertos durante las fiestas de fin de año.

Estuvieron allí presentes, certificando la realización del mismo, el secretario de Hacienda de CAME, Vicente Lourenzo, el director del Programa de Fortalecimiento al Comercio Minorista (PROCOM), Oscar Antonione, y el escribano público nacional, Martín Ramón Arana.



Sorteo

Los sorteos correspondieron a 4 autos marca Volkswagen (modelo UP!, tres puertas, versión take up) y 8 motos Cerro 150 cc Full. Cabe destacar que tanto el cliente que resultó ganador como el comercio que hizo entrega del cupón recibirán el mismo premio.

El resultado del sorteo con los potenciales ganadores es el siguiente :

Autos 1 y 2 Grecco Juan Carlos; comercio Sanitarios RG de Lanús Buenos aires.

Autos 3 y 4 Stefana Ariel, comercio Remi Grana, Lanús, Buenos Aires.

Motos 1 y 2 Caffaratti Gabriel José, comercio Kiosco San Javier, Ucacha , Córdoba.

Motos 3 y 4 Campo Rafael Fernando, comercio Saibene Pedro, Trenque Lauquen, Buenos Aires.

Motos 5 y 6 Rolón Francisco, comercio Kuchaski SRL, Alem Misiones.

Motos 7 y 8 García Agustín, comercio Pido Gancho Librería, Villa Allende, Córdoba.

CAME agradece la participación de 78 entidades (entre ellas el CCIP-Sunchales) de 13 provincias y a los más de 6 mil comercios adheridos que se sumaron a la campaña.