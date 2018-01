Récord histórico en créditos hipotecarios

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, sostuvo que en diciembre último se alcanzó un récord histórico de créditos hipotecarios otorgados, con un volumen de 14.300 millones de pesos."En diciembre de 2017, el crédito hipotecario fue el más alto de la historia, con 14.300 millones de pesos otorgados, contra el récord anterior, que era de diciembre de 1997, que a moneda constante fue en ese momento de 13.500 millones de pesos", puntualizó el funcionario del Ministerio del Interior.Delgado resaltó que el crédito hipotecario "es pensar a largo plazo, es pensar a 20 ó 30 años. Y es algo que hemos logrado en solo dos años de Gobierno".Además, indicó que hay "más de 1,3 millón de familias sin viviendas y más de tres millones de casas en malas condiciones".Por otra parte, el funcionario rechazó que la obra pública se haya frenado en los últimos dos meses. "No es cierto que se paró la obra pública desde octubre. En el último bimestre del año se gasta menos porque hay necesidades de cierre fiscal, pero eso no implica que la obra pública se paró", enfatizó.El funcionario aceptó que "puede haber alguna demora en los pagos, pero el Estado lo está haciendo a un promedio de 45 ó 60 días. En el Gobierno anterior pagaban a 6 ó 7 meses".Delgado sostuvo que las necesidades de infraestructura que tiene la Argentina "no se resuelven solo con fondos del Estado. El país necesita invertir 50 mil millones de dólares por año, por eso tenemos que seducir al capital".Por caso, comentó que en febrero la Dirección Nacional de Vialidad "va a licitar un programa de 6.000 millones de dólares en seis corredores viales bajo el sistema de Participación Pública Privada (PPP)"."Invertimos el 2,8% del PBI en infraestructura, mucho más que el 1,7% que en promedio los dos gobiernos de Cristina invirtieron en obra pública", concluyó.