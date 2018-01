El Midgets pasó para esta noche

Respondiendo a una cuestión lógica, la carrera de Midgets pactada para ayer viernes 5 de enero, se postergó para este sábado 6, según informaron los organizadores del certamen. Un fuerte frente de tormenta se aproximaba ayer a la localidad de Vila, sumado a que todos los pronósticos meteorológicos indicaban lluvia en horario nocturno, con posibilidades de tormentas. Atentos a que los pilotos no viajen y generen gastos sin poder correr, la Asociación Midgets del Litoral, de común acuerdo con la Asociación de Pilotos de Midgets del Litoral, decidieron postergar en 24 horas la realización de la 11ra fecha del campeonato 50 aniversario de la A.M.L. Vale destacar que los mismos pronosticadores indicaban poca caída de agua, si es que se daba, y buen tiempo para este sábado a la noche. Además se decidió respetar el mismo cronograma de horarios. Esperemos se pueda cumplir y que hoy se pueda realizar todo con normalidad dentro del predio Octavio Bessone de Vila.



EL CRONOGRAMA

Los horarios para hoy son los siguientes: a las 16:00 habilitación del predio; de 19:00 a 20:00 recepción de inscripciones; desde las 20:30 ensayos oficiales y a partir de las 21:30 series, semifinales, prefinales y final.



LOS DOS TORNEOS

Estas son las posiciones oficiales luego de haberse cumplido la décima fecha del Torneo General y la segunda del Play Off:

Torneo General: Martín Mansilla 433 puntos; Cristian Molardo 354; Agustín Bonomo 329; Leandro Giraudo 328; Cristian Dalmazzo 326; Luciano Correnti 322; Matías Franco 315; Hernán Calvi 314; Nicolás Scándalo 303; Alexis Valsagna 273; Ezequiel García 271; Néstor Bosio 230; Ezequiel Valentini 227; Maximiliano Gallo y Gonzalo Zbrun 221; José Luis Costamagna 217; Mariano Bacci 198; Rodrigo Peretto 189; Cristian Perusia y Jorge Walker 188.

Play Off: Agustín Bonomo 122 puntos; Martín Mansilla 115; Leandro Giraudo y Luciano Correnti 107; Cristian Molardo 96; Matías Franco 95; Hernán Calvi 94; Nicolás Scándalo 84; Cristian Dalmazzo y Alexis Valsagna 69; Maximiliano Gallo 66; Néstor Bosio 53; Ezequiel García 45; Mariano Bacci 43; José Luis Costamagna 28 y Ezequiel Valentini 27.



TRIUNFO BONOMO

En la fecha anterior, también disputada en Vila, el pasado 15 de diciembre, la final arrojó este resultado: 1º Agustín Bonomo; 2º Matías Franco; 3º Alexis Valsagna; 4º Cristian Molardo; 5º Leandro Giraudo; 6º Maximiliano Gallo; 7º Luciano Correnti; 8º Walter Zenklusen; 9º Nicolás Scándalo; 10º Jorge Walker; 11º Néstor Bosio; 12º Luis Walker; 13º Gonzalo Zbrun; 14º Hernán Calvi; 15º Nicolás Valentini y 16º Diego Bruera.