Sunchales, sede del Súper 4

Los mejores cuatro equipos de la primera fase de la Liga Argentina se reúnen este fin de semana en Sunchales. Con el “Hogar de los Tigres” como escenario y con una gran expectativa generada, se realizará la primera edición del Súper 4.

Tantos años en la máxima categoría del básquetbol argentino, un anillo de campeón en la Liga Nacional y dos copas Sudamericanas que duermen en el Museo Centenario de Sunchales, lo obligan a Libertad de Sunchales en este primer Súper 4 de la Liga Argentina. No sólo por su historia, sino por el esfuerzo presente que hizo la institución para subastar la localía para jugar en El Hogar de los Tigres, con el aliento de su gente el fin de semana que viene.

Los clasificados al cabo de la primera fase son: Libertad (9-5), que se quedó con la Conferencia Centro Norte; Villa San Martín, ganador de la Conferencia Norte, con récord 11-3; Deportivo Viedma (11-3) que es el uno de la Conferencia Sur y Platense (11-3), que consiguió el último boleto en la disputada Conferencia Centro Sur.

El Departamento de Competencias y la Secretaría Técnica informó que las semifinales se armaron de acuerdo con el orden de los clasificados, según sus récords de primera fase: 1) Platense, 2) Villa San Martín, 3) Deportivo Viedma y 4) Libertad de Sunchales. De acuerdo con el sorteo, el cruce de los partidos será el siguiente. La primera semifinal, este sábado 6 a las 18, Villa San Martín con Deportivo Viedma; mientras que a las 20 jugarán Libertad ante Platense. La gran final será este domingo 7 de enero, desde las 20, con televisación de la pantalla de DeporTV para todo el país.



MANU, QUINTO

EN LA VOTACION

Hasta el momento, Manu Ginóbili se ubica quinto entre los bases y escoltas de la votación para el próximo All Star Game de la NBA , según informó la organización luego del primer conteo. La campaña por el ingreso del argentino cuenta con un fuerte apoyo de los Spurs. Ginóbili, figura de San Antonio Spurs , hasta el momento recibió 231.460 votos, es superado por Stephen Curry (735.115 y Golden State Warriors), James Harden (602.040 y Houston Rockets), Russell Westbrook (438.469 y Oklahoma) y Klay Thompson (359.442 y Golden State Warriors). El bahiense, campeón olímpico en Atenas 2004 y medallista de bronce en Beijing 2008, lleva una temporada en gran nivel, a pesar de sus 40 años, y es una de las figuras claves en San Antonio Spurs. Este año, el All Star Game se disputará en Los Ángeles entre el 16 y 18 de febrero próximos. Y en redes sociales la campaña está en marcha. La particularidad de este año es que la franquicia texana se sumó a la propuesta y en Twitter hace publicaciones con el característico hashtag: "#NBAVote Manu Ginóbili". En caso de ingresar, sería la tercera participación de Manu. Previamente Ginóbili participó en las ediciones del All Star en 2005 como debutante (rookie) y repitió en 2011. Hasta el momento, la votación de la Conferencia Oeste, y que incluye a los competidores de 'Manu' es la siguiente: Stephen Curry (Golden State) 735.115; James Harden (Houston) 602.040; Russell Westbrook (Oklahoma) 438.469; Klay Thompson (Golden State) 359.442; Manu Ginóbili (San Antonio) 231.460; Chris Paul (Houston) 174.343; Damian Lillard (Portland) 148.622; Lonzo Ball (Los Ángeles Lakers) 120.817; Devin Booker (Phoenix) 91.562 y Jimmy Butler (Minnesota) 88.009.