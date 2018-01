Un encendido mensaje de Domingo Possetto

Concluida la presentación de los integrantes de la flamante directiva dirigió un encendido mensaje el Secretario General reelecto.Por un espacio prolongado Domingo Possetto se dirigió a la audiencia, dando la bienvenida y ofreciendo su agradecimiento por el acto. Destacó la participación de las diversas autoridades remarcando que "también para las distintas expresiones políticas que nos acompañan hoy, concejales, autoridades del barrio, funcionarios municipales, el senador Alcides Calvo, a cada uno de ustedes, a sus familiares, a mis familiares y a toda la honorable comisión directiva, cuerpo de delegados que nos acompañan a enfrentar este nuevo camino que se inicia hoy, que tiene un principio, pero desconocemos cuál va a ser el futuro, porque es distinto.Más adelante evocó el contenido del vídeo proyectado al señalar "hace un rato la pantalla nos recordaba cómo se había iniciado la actividad láctea en nuestra zona y en todo el país, también tiene fecha de inicio la comisión directiva que en aquel tiempo era presidenciable y se había iniciado en el año 1943, pero antes de ese tiempo, naturalmente ya había forjadores de las industrias lecheras de nuestra jurisdicción y de otras partes, 10-15-20 años antes y en algunos casos 40 años antes ya se había iniciado la actividad láctea que forjaría el futuro de muchos pueblos, de muchos hombres y mujeres que fueron concentrándose y abroquelándose entorno de los sectores donde nacían las incipientes cremerías para forjar lo que es hoy nuestra industria lechera".Recordó que en aquella época "los hombres y mujeres que desarrollaban su actividad en las empresas no habían sido dignificados en su trabajo como lo son hoy los trabajadores de la industria lechera y también otras expresiones laborales de nuestro país. Porque en ese incipiente crecimiento de nuestra República Argentina, aquellos forjadores de trabajo manejaban patrones culturales distintos".En otro pasaje remarcó "también agradecemos al sector empresario que también considera a esos trabajadores como un capital social importante y trata de proteger su salud". Recordó que en sus inicios los trabajadores no usaban los elementos necesarios para cumplir las tareas con la adecuada protección, aprovechó para destacar que " fue así que el gremio fue forjando a través de aquellos hombres y la acción gremial, fue defendiendo a los compañeros en su trabajo en las distintas empresas".No soslayó la época de los '90, "porque fue muy particular para los compañeros de la industria lechera , porque en aquel tiempo los datos estadísticos dicen que la producción aumentó de 6 mil millones de litros a 11.000 millones al finalizar la década del '90, pero quiero recordar, que el salario estuvo fijo en $ 426 por una década completa, menciono esto porque mientras las empresas crecieron el trabajador hizo el mayor esfuerzo para lograr la estabilidad y el funcionamiento de las mismas. A partir de la nueva conducción de la organización gremial, pudo lograrse lo que conocemos, no fue poco el esfuerzo". Agradeció nuevamente al sector empresario porque supo comprender.Por otra parte señaló que en este momento "sabemos que nos esperan tiempos difíciles, que nos esperan tiempos de lucha como los hemos tenido siempre los trabajadores del mundo y en particular en Argentina.Por otra parte dijo que "el gobierno mira con mucho cariño a las empresas, mientras que los trabajadores debemos empezar a remarla nuevamente".Concluyó ratificando su compromiso y de quienes lo secundan para defender los derechos de los trabajadores.