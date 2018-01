Panorama político

LO QUE GANAN

LOS CONCEJALES

El planteo del dirigente de Unir, Jorge Quevedo, sobre los ingresos de los concejales, levantó una buena polvareda. Es que se trata de un tema que nunca fue explicitado lo suficiente, tanto como para hacerlo público una vez y pasarlo luego al archivo. Siempre se utilizaron argucias, el agregado, los sobresueldos, los gastos, adicionales, el bruto y lo que se recibe de bolsillo, en fin no hubo algo bien claro como correspondería haberlo hecho. Tanto antes como ahora.

Vayamos entonces a lo concreto. Los concejales es verdad que ganan entre 55 y 57 mil pesos de bolsillo -que realmente cobran y pueden disponer-, aunque el mes anterior pudo haber sido también 53 mil como lo dijo Lalo Bonino en la nota publicada en este diario. Pero en realidad el sueldo bruto -es decir lo que le cuesta al erario público- asciende a 88 mil pesos, de lo cual hay que descontar obra social, impuesto a las ganancias, aportes previsionales, IAPOS y tal vez algún agregado menor como seguro del CAEPAM, lo que suma unos 30 mil pesos o poco más, no pudiendo ser precisa la cantidad pues todos los ediles no ganan lo mismo y por lo tanto tampoco tienen iguales descuentos, ya que hay quienes tienen asignaciones familiares y otros no.

¿Es mucho, es poco, está bien tal retribución? En definitiva es acorde con la prestación horaria y contenido de la actividad que realice cada uno.

Sobre las dietas de concejales de otras ciudades de la provincia es complicado hallar datos, ni tampoco en las páginas oficiales. En Rosario hace de 2014 que no se publican datos. En Rincón, de categoría más baja, el salario es de 39.000 pesos.

SEGURIDAD Y

ASISTENCIA

La lucha contra la falta de seguridad y la asistencia social, serán los dos temas centrales de la gestión de este año del intendente Castellano, sin descuidar por supuesto ninguno de los otros frentes, en este último caso en la medida de lo posible. En grandes obras se aguarda la continuidad y avance de la autopista en la ruta 34, el gasoducto lechero y que de una buena vez comience el acueducto desde Santo Tomé a Rafaela en su segunda etapa.

Volvamos a lo consignado en el subtítulo. En cuanto a seguridad, se reforzará con otros 25 agentes la GUR -se llegaría así a 75-, además con más móviles y elementos, adquiriendo esta escuadra una importancia cada vez más trascendente en la ciudad, siendo muy bien valorada por los rafaelinos.

En cuanto a la asistencia social es cada vez mayor la demanda y aquí tampoco se puede descuidar absolutamente nada. Incluso se observa el aumento constante por los pedidos de todo tipo que se hacen en el área correspondiente del municipio, advirtiéndose un traspaso de sector de clase media baja hacia la escala inferior.

PEROTTI: "NO

ES UN SECRETO"

Casi ni falta haría reiterarlo, pues lo viene sosteniendo desde hace tiempo, el senador Omar Perotti en un reportaje publicado en El Litoral con autoría de Gabriel Rossini, ratificó su intención de encabezar el proceso justicialista de 2019 para gobernar la provincia de Santa Fe, un objetivo que fue consolidando con sus performances electorales en el territorio santafesino -ganó la de diputados nacionales, luego la de senadores, y fue tercero de Lifschitz y Del Sel en 2015 a escasos 20.000 votos en la de gobernador. Todo lo cual lo fue afianzando como el político y dirigente peronista de mayor volumen y consenso en la provincia, incluso con proyección nacional desde el grupo que ocupa junto a Miguel Pichetto en el Senado. Donde, conviene recordarlo, si bien es dialoguista y con intención constructiva con el gobierno, el rafaelino mantuvo su postura personal en el caso de la reforma previsional, votando en contra el proyecto del gobierno de Macri.

Fue contundente además al sostener que se está asistiendo al fin del ciclo del socialismo y del Frente Progresista, que debe recordarse sufrió un contundente revés en las últimas elecciones,

aunque también aquí hubo presuroso relanzamiento e intención de incorporar otras fuerzas, junto a la lanzada iniciativa del gobernador Lifschitz en cuanto a reformar la Constitución para habilitar la reelección, lo cual a la vista del momento político que se vive, al menos parece bastante inoportuno. Se verá su destino con el correr de los días, como así también la reforma política. Es que todo estos de reformas parece haber prendido muy fuerte.

En cuanto a su intención de alcanzar la gobernación en 2019, concretamente Perotti le dijo al diario santafesino: "Los peronistas tenemos que volver a recuperar el voto de los sectores medios que son los que históricamente definen la elección en la provincia y estamos en condiciones de hacerlo. Hay que salir de la lógica de los dirigentes políticos y presentarle a los santafesinos un proyecto de provincia distinto, moderno, que se ponga a la cabeza de un proyecto de cambio en el país”. “¿Si estoy dispuesto a liderar este proceso? No es un secreto que quiero gobernar la provincia. Pero no es una decisión individual sino colectiva. Hay que sumar a todos los santafesinos que quieren vivir en una provincia mejor”, dijo al tiempo que le restó importancia a los dichos de algunos dirigentes socialistas que proponen armar un frente con dirigentes del justicialismo santafesino. Los peronistas no vamos a la cola de nadie. Cuando hicimos frentes electorales los lideramos y así seguirá siendo. Si algunos creen en la viabilidad de un proyecto político de esas características son minoría y expresan el pasado. Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro”.

CASTELLANO PARA

MAS ADELANTE

En otro reportaje, extenso y hablando de casi todos los temas, publicado el último día del año en este Diario, el intendente Luis Castellano repasó diversas situaciones, y entre ellas también la posibilidad de ir por la reelección en 2019. Algo que tenía como objetivo fijo hasta octubre, cuando el fuerte revés electoral, habiendo ahora moderado sus aspiraciones. "No lo tengo decidido" respondió ante la pregunta de Pedro Ulman si iba por un tercer mandato, ampliando "ahora estoy concentrado en los dos años que nos quedan por delante".

Sin dudas una respuesta ajustada al momento de recomposición de tropas -que comenzó con los cambios en su gabinete-, luego de la derrota electoral, además de buscar lo más importante que es recomponer con la gente, no poniendo en agenda estos temas electorales, aunque en la intimidad se piensen y preocupen. Es la mejor manera de transcurrir estos meses, hasta que el tiempo electoral vuelva a caer con todo su peso y sea inevitable fijar posiciones, y mucho más que eso, las aspiraciones que cada uno legítimamente alberga.