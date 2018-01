Tercera Nota



La calificación como ”filántropo” en las crónicas de periódicos argentinos e italianos y las distinciones otorgadas por el Rey de Italia en mérito a sus colaboraciones con hospitales, mutuales, asilos, Cruz Roja o ayuda directa ante necesidades personales o de la comunidad, tiene su confirmación en los libros de actas de los entes beneficiados o en los Libros Copiadores de Correspondencia del Archivo. Para poner fin a esta apología del Archivo Ripamonti, aunque se podría decir mucho más, seleccioné el tema del Banco Ripamonti por sus especiales características.

Funcionaba como entidad crediticia, colaboradora económica que facilitaba préstamos para semillas, recolección de cosechas en término, adquisición de herramientas, actividad que valora Ezequiel Gallo.

Hay dos constancias de esta actividad: la Caja de Chequeras, cuyos talones confirman que Faustino Ripamonti trabajaba con los Bancos locales, con los más importantes, no sólo de Santa Fe sino de otras provincias y de las grandes capitales y ciudades importantes de Europa. Considerando que la tradición y los viejos periódicos coincidían en recordar el Banco Ripamonti, como seguro guardián del dinero de los colonos, contra la rapiña de los gauchos alzados, buscamos referencias donde hubiera correspondido ubicar los documentos de la Sección Depósitos y sólo hallamos una caja llena de sobres comerciales con el membrete de la Casa Ripamonti e inscripciones tales como depósitos en efectivo para pagos a terceros, acuerdos sobre partición de herencias, compromiso de pagos a plazo, garantías de pagos de deudas, pagarés a nombre de terceros, certificados de campaña, etc. Aparentemente el Archivo no disponía de documentación referente a la modalidad de su funcionamiento.

La información que necesitaba llegó de una fuente inesperada: un amigo que tenía un amigo al que podía entrevistar en Buenos Aires, a alguien que había ascendido de la Sección Empaquetamiento a Contaduría, jubilándose como Director General de los Grandes Almacenes. El envío de un cuestionario recibió como respuesta una grabación que reproduzco para ustedes… ”Al abrir la caja fuerte encontré una gran pila de sobres y dentro de éstos dinero en efectivo-valores por $10.000, $5.000 etc y el correspondiente recibo duplicado por la suma depositada y a su entera disposición (…) Cuando el cliente tenía necesidad de dinero traía el recibo y se le decía: Aquí está su dinero y retiraba lo que quería. En realidad era un Banco, pero un Banco trabaja el dinero del cliente. En cambio, aquí no. Era una Caja Fuerte colectiva de los clientes de la Casa para depósitos sin cargo por el servicio. Un gesto de este inmigrante, al cual, como banquero privado, también se le confiaban pagos y depósitos en moneda extranjera y el envío de giros a Europa a “corresponsales” que pagaban a los destinatarios las remesas de los emigrados.

Al lado de la caja con sobres, estaba el Libro de Préstamos Personales de Faustino Ripamonti cuyo contenido permitió eliminar toda posibilidad de incluirlo entre los comerciantes usureros y explotadores de la época, ya que, los intereses que cobraba, eran muy inferiores a los exigidos por los bancos oficiales y privados que además, agregaban a los mismos los gastos de administración. El tema no está agotado pero el tiempo para la exposición si: a los dos meses de iniciado el rescate, se vendió el edificio de los Grandes Almacenes. Se hubieran necesitado años para salvar lo que desapareció con destino a una papelera. La documentación seleccionada fue devuelta a la familia, después de haber sido el instrumento que transformó una leyenda, en personajes, hechos y conductas como realidades en el libro "Ripamonti, un hito en la historia de los comerciantes de la pampa gringa".