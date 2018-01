Egresados de Nivel Inicial de la Escuela Nº 462

MOISES VILLE (Por Marta Zinger). - Cada final de una etapa invita a la reflexión: sobre lo hecho, lo no hecho y lo por hacer. Este grupo de pequeños culminaron el Nivel inicial, ellos son: Naiara Saavedra, Florencia Moreyra, Delfina Alderete, Valentino Díaz, Rodrigo Soria, Samir Churquina, Giovanni Ponte, Santiago Hernández, Lisandro Herrera, Elías Roldán, Ezequiel Ferreyra, Orestes Vila, Gabriel Cardo y Ciro Staravolsky. Luego del acto formal, María Laura Uberti y Natalia Celis, docentes del nivel, despidieron al grupo con emotivas palabras: “Para mí, que los vi crecer desde la Sala de 4…en este momento donde se mezcla la alegría, la nostalgia, la despedida…mi mayor satisfacción es saber que he sido parte de vuestras vidas, acompañándolos y dándoles lo mejor para ayudarlos a crecer y a formarse…” “Esas manitas traviesas que tanto hicieron, hoy se transforman en alas para iniciar el vuelo…se llevan trabajos, risas, juegos, aventuras, amigos nuevos y muchos sueños…que seas feliz, cada día puede ser maravilloso, si te animas y vuelas la vida, abre tus alas…y vuela bien alto…”

Se entregan diplomas simbólicos y obsequios. El vals, danza compartida con familiares. Disfrutamos de un video con imágenes de momentos inolvidables y significativos para cada uno…Las mamás agradecen… este cuento real se termina…y el final es muy feliz. Mariano Salvatierra, director y Rosa Ledesma, vicedirectora, explicaron que, dentro del grupo dos niños tienen dos distintos grados de autismo y un niño, síndrome de down. Están integrados, cuentan con la dedicación y contención del docente de turno, de acuerdo a las necesidades de cada uno, a pesar de no contar con maestra integradora.