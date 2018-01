Este verano no te quedes en casa

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Deportes, propone a la ciudadanía variadas actividades recreativas en espacios públicos destinadas a niños, jóvenes y adultos para disfrutar del verano en Rafaela.Estos programas gratuitos son, la colonia de vacacionesy la pileta para adolescentes en el marco de la Red de Juventudes.En "Natación para adultos" aquellas personas que no han tenido la posibilidad de aprender a nadar, pueden incorporar los distintos estilos natatorios en clases amenas y sencillas, en tanto que aquellos que ya saben, pueden perfeccionar sus destrezas. Se ha comprobado que el medio acuático es el mejor para trabajar con personas mayores, ya que el agua evita que sufran impacto en sus músculos y huesos. Las clases se pueden tomar los días martes y jueves de 19:00 a 20:00, en la pileta de la Granja el Ceibo."Yoga en el agua" se dicta los miércoles y viernes, de 14:00 a 15:00, en la pileta de la Granja el Ceibo. Los ejercicios propuestos son sencillos y reconfortantes. Además, se debe destacar que no es necesario saber nadar ya que, respetando las capacidades de motricidad de cada alumno, esta disciplina se aplica a toda persona independientemente de su edad o estado físico.También está la pileta para adolescentes que se desarrolla los martes y jueves, de 17 a 19 en la Granja el Ceibo. Este programa se enmarca en la Red de Juventudes que incluyen una serie de talleres en el mismo predio para complementar la actividad acuática.La colonia "Todos al agua" se desarrolla de lunes a viernes, de 9 a 12, en el Centro de Educación Física Nº 53 y en la pileta municipal Granja El Ceibo. En cada uno de los lugares, niños de 6 a 12 años, de todos los barrios de la ciudad pueden disfrutar divertidas actividades en el agua, aprender natación, realizar juegos y deportes al aire libre.También está la posibilidad de utilizar los natatorios municipales los fines de semana para toda la familia abonando una suma mínima.El subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti, comentó que la colonia incluye "actividades gratuitas de chicos en donde los padres no pueden pagar una colonia, entonces tienen la posibilidad de ir a una pileta, disfrutar del verano, tener un lugar de inclusión y esparcimiento".También dijo que el programa busca "no solamente que el niño salga de la casa para evitar el uso excesivo de la tablet, celular o computadora, sino que permite evitar que esté en la calle, en el peor de los casos. La mayoría de las personas que van a "la pile" no pueden acceder a una cuota societaria, entonces el Estado le brinda esa posibilidad"Asimismo brindó más detalles de las actividades: "A los niños se les da alimentación saludable, refrigerio, frutas, barras de cereales, turrones. Hay un solo día que se le dan facturas, pero siempre apoyando a la alimentación saludable y al ejercicio".Por último, comentó sobre el programa 1, 2, 3 ciclovida que se desarrolla los martes y jueves de 20 a 21 en la ciclovía y los días lunes y miércoles de 20 a 21 en la Plaza del Barrio Italia. En cada uno de estos dos lugares, los profesores enseñan a sus alumnos zumba y ritmos latinos. Cabe recordar que las clases son gratis, para hombres, mujeres y niños.