Orsanic seguirá como capitán de Copa Davis

BUENOS AIRES, 5 (NA) - Daniel Orsanic confirmó ayer su continuidad como capitán del equipo argentino de Copa Davis durante el 2018, temporada en la que buscará regresar al Grupo Mundial, tras el descenso a la Zona Americana en septiembre pasado. El propio Orsanic, que comandó a la Argentina a lograr su primera y única Ensaladera de Plata en 2016, le confirmó a los dirigentes que renovará su contrato junto a Mariano Hood al frente del equipo, más allá de lo que pase con las elecciones en el Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En abril, la AAT elegirá a su nuevo presidente y dos candidatos firmes se postulan, ambos ex tenistas: José Luis Clerc y Agustín Calleri. "Decidí continuar para respetar el motivo principal por el cual estamos trabajando en Copa Davis y con los más chicos en su desarrollo. La intención es poder seguir mandando un mensaje de respeto y armonía", precisó el bonaerense, de 49 años.

Entre el 6 y 7 de ese mes Argentina recibirá a Chile o Ecuador, casi seguro en una sede en el interior del país, en el camino de regreso al Grupo Mundial. "Chile es favorita en la serie, juega como local y creo que tiene mejores jugadores pero toda serie hay que disputarla. Ocurre que esta serie, con el nuevo formato que es al mejor de tres sets y en dos días que son viernes y sábado, es una experiencia nueva para casi la totalidad de los jugadores. Al final, sea Chile o Ecuador, nosotros queremos que sea un evento muy importante y que genere mucho entusiasmo porque los hinchas se identifican con este equipo y es un placer ir a verlo", explicó en declaraciones al canal ESPN.

"He hablado con la mayoría de los jugadores, algunos como Schwartzman o Pella han dicho públicamente que estarán a disposición pero más allá de eso cada uno tiene sus prioridades. Algunos me dijeron que no van a poder estar pero confío mucho en el equipo que vamos a poder conformar y que vamos a representar muy bien al país", indicó.

Quien continuará ausente del equipo albiceleste será el tandilense Juan Martín Del Potro, que buscará reinsertarse a pleno en el circuito profesional. "Lo de él este año fue muy bueno. Creo que ha logrado un equilibrio importante, ya no está en el período de que está volviendo, que viene de punto ni tampoco tiene que ganarlo todo. Creo que esta en un punto justo, que se ha preparado bien para el Abierto de Australia, que ha descansado, creo que está todo dado para que tenga un gran 2018 y en cuanto a Copa Davis consiguió lo máximo junto a sus compañeros y con eso tenemos que estar eternamente agradecidos", apuntó.



EL PRIMER EXAMEN

La primera llave de la Zona Americana de la Copa Davis 2018 se disputará en abril, una semana después del Masters 1000 de Miami, que se juega sobre superficie de cemento. Si bien la sede todavía no se definió -será en el Interior de la Argentina-, es un hecho que se jugará sobre polvo de ladrillo, la superficie que más se adapta al juego de los argentinos.

El objetivo es pasar el menor tiempo posible en la Zona Americana y para ello habrá que vencer al ganador de la serie entre Chile y Ecuador, para luego buscar la chance en el repechaje. El "mejor equipo posible", como le gusta llamarlo a Orsanic, se sabe que no tendrá en sus filas a Del Potro y entonces deberá girar todo en torno a Diego Schwartzman y Guido Pella.

Federico Delbonis, por ejemplo, depende mucho de su físico, porque la cadera lo tuvo a maltraer en 2017, pero ha demostrado su compromiso con el equipo en muchas ocasiones. Las incógnitas son Leonardo Mayer, Horacio Zeballos y Carlos Berlocq, que coquetearon con el repechaje de Kazajistán y finalmente se bajaron.