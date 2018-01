¿El PJ se suma al FPCyS?

"Polarizar, el centro ya no existe". La frase lanzada el miércoles desde Rosario/12 por Luis Contigiani, único diputado nacional del Frente Progresista Cívico y Social parece haber sido una invitación para un sector del peronismo. En las últimas horas, el senador provincial Armando Traferi, la senadora nacional María de los Angeles Sacnún y el diputado provincial Luis Rubeo abrieron las puertas para un frente antimacrista en la Provincia.

"Hace mucho tiempo que lo vengo sosteniendo, ya no da para tres fuerzas, vamos hacia dos grandes frentes si queremos tener posibilidades de ser opción de gobierno a nivel nacional y provincial en 2019", soltó el jefe de los senadores peronistas, Armando Traferri, que entiende que con continuar de esta manera, con tres grandes frentes partidarios, sé es "funcional" a Cambiemos. "Las diferencias son a veces hasta de forma, como nos pasa dentro de los distintos agrupamientos del justicialismo", dijo el sanlorencino Traferri, nucleado en el Nuevo Espacio Santafesino (NES) junto a la diputada nacional Alejandra Rodenas, de buenas migas nuevas con Contigiani.

Rubeo también le tiene estima al ex ministro, coincide "con muchas de las cosas" que expresa. Pero ve sus dichos, por el momento, "como una expresión de deseo", porque no cree que "haya avanzado en ninguna cuestión en concreto". "Tenemos planteos comunes, pero no porque esté acordado. Tomo bien lo que dijo, en Santa Fe la cosa está dada para pensar en una instancia superadora a lo que son los partidos tradicionales, a lo que es el Frente Progresista, sostengo que el Frente está agotado, no da para más, no creo que sea muy representativo", añadió el ex presidente de la Cámara de Diputados.

La senadora por Santa Fe del FpV- PJ María de los Angeles Sacnun se sumó a estas declaraciones y destacó la "voluntad frentista" de esa fuerza política para alcanzar acuerdos que incluyan al Partido Socialista en esa provincia. "El peronismo nunca abandonó su vocación frentista. Ojalá podamos construir un frente en Santa Fe porque es una de las provincias más perjudicadas por el actual modelo económico del gobierno de (el presidente) Mauricio Macri", manifestó Sacnun a LT8.

"Somos muchos los que, desde los distintos espacios políticos de Santa Fe, pensamos igual. Por eso, no descarto ninguna posibilidad. Ojalá pueda alcanzarse un acuerdo porque el peronismo nunca abandonó su vocación frentista", expresó.