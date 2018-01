Retoma la acción en Vila

Este viernes, en horario nocturno, tendrá continuidad el Torneo Oficial “50 Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral con la disputa de la penúltima fecha (11ª, 3ª de los play offs) del calendario oficial. Luego del receso por las Fiestas de Fin de Año, esta será la primera prueba de la categoría del 2018, pero el escenario será otro, ya que la competencia se estará disputando en el circuito “Juan F. B. Basso” de la localidad de Vila. Este cambio se resolvió en los últimos días por razones de fuerza mayor, ya que estaba todo dispuesto para que la reanudación del campeonato se lleve a cabo esta noche en San Antonio. Asimismo, también quedó definido que el “Premio Coronación” -última fecha- se desarrollará en el circuito vilense el próximo sábado 27 de enero.

El dato a tener en cuenta para la fecha de este viernes está relacionado con las chances que le asisten a los pilotos que no lograron ingresar al Play Off tras la finalización de la Etapa Regular y podrán hacerlo entre los "cuatro de último momento".



EL CRONOGRAMA

Los horarios para hoy son los siguientes: a las 16:00 habilitación del predio; de 19:00 a 20:00 recepción de inscripciones; desde las 20:30 ensayos oficiales y a partir de las 21:30 series, semifinales, prefinales y final.



LOS DOS TORNEOS

Estas son las posiciones oficiales luego de haberse cumplido la décima fecha del Torneo General y la segunda del Play Off:

Torneo General: Martín Mansilla 433 puntos; Cristian Molardo 354; Agustín Bonomo 329; Leandro Giraudo 328; Cristian Dalmazzo 326; Luciano Correnti 322; Matías Franco 315; Hernán Calvi 314; Nicolás Scándalo 303; Alexis Valsagna 273; Ezequiel García 271; Néstor Bosio 230; Ezequiel Valentini 227; Maximiliano Gallo y Gonzalo Zbrun 221; José Luis Costamagna 217; Mariano Bacci 198; Rodrigo Peretto 189; Cristian Perusia y Jorge Walker 188.

Play Off: Agustín Bonomo 122 puntos; Martín Mansilla 115; Leandro Giraudo y Luciano Correnti 107; Cristian Molardo 96; Matías Franco 95; Hernán Calvi 94; Nicolás Scándalo 84; Cristian Dalmazzo y Alexis Valsagna 69; Maximiliano Gallo 66; Néstor Bosio 53; Ezequiel García 45; Mariano Bacci 43; José Luis Costamagna 28 y Ezequiel Valentini 27.



TRIUNFO BONOMO

En la fecha anterior, también disputada en Vila, el pasado 15 de diciembre, la final arrojó este resultado: 1º Agustín Bonomo; 2º Matías Franco; 3º Alexis Valsagna; 4º Cristian Molardo; 5º Leandro Giraudo; 6º Maximiliano Gallo; 7º Luciano Correnti; 8º Walter Zenklusen; 9º Nicolás Scándalo; 10º Jorge Walker; 11º Néstor Bosio; 12º Luis Walker; 13º Gonzalo Zbrun; 14º Hernán Calvi; 15º Nicolás Valentini y 16º Diego Bruera.