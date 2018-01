TC: polémica por De Benedictis

Juan Bautista De Benedictis quería regresar al Turismo Carretera, pero la dirigencia le informó que debe volver al TC Pista. El tema es el siguiente: para correr en la categoría, los pilotos deben recibir la invitación, tal cual lo manifiesta el reglamento. "Del TC te vas cuando querés pero no volvés cuando querés", explicó un dirigente de la ACTC a Carburando. “Hay antecedentes de pilotos que tuvieron que hacerlo y queremos que sea para todos igual”, agregó.

Pilotos como Nicolás Trosset o Luciano Ventricelli en su momento debieron correr en TC Pista. Lo mismo sucede con Adrián Oubiña y lo mismo pasará con Mariano Altuna, si desea correr en la categoría que ya lo vio como ganador y que lo tuvo como uno de los referentes de Chevrolet.

Uno de los que salió al cruce por la negativa a De Benedictis para correr en Turismo Carretera fue Matías Rossi, un referente de la categoría y campeón de 2014. El Misil escribió: "Me solidarizo con @jbdebenedictis en esta decisión equivocada que a mi criterio toma @actcargentina de mandarlo al TC Pista. Uno no deja de correr porque no tiene ganas, es muy difícil reunir un presupuesto de TC. ¿Los pilotos que integran CD, que es otra cosa que me parece que no va, para que están? Deberían apoyar este tipo de cosas. Nadie está exento de que nos pase algo así, será el día que estemos unidos por algo Justo como esto. Vergüenza me da. Lamento que seamos así Juan. ¡Abrazo!".

De Benedictis aprovechó las palabras de Rossi para agradecerle y de paso dejar entrever que confía en que el ente revea la postura tomada. “Gracias Matías, hubiera sido más fácil seguir corriendo, endeudar mi familia y la categoría, pero por una cuestión de principios y educación decidí parar”.