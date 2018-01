Gallardo borró a tres y lleva a un juvenil

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El plantel de River viajará hoy a Miami para encarar la parte más fuerte de la pretemporada y los amistosos preparatorios sin tres jugadores que no fueron contemplados por el entrenador Marcelo Gallardo para esta temporada y una promesa de 17 años. Los borrados son Zacarías Morán Correa, Denis Rodríguez y Tomás Andrade, quienes no viajarán a Estados Unidos como parte de la delegación, con justificaciones diferentes, pero que deberán buscar un nuevo destino para continuar su carrera.La situación de Denis Rodríguez parece ser la más fácil de resolver, porque está a préstamo desde Newell' s hasta junio, y si se le rescinde el contrato debería volver a la "Lepra". El mediocampista ofensivo de 22 años tuvo muy poco rodaje en un año y medio en el "Millonario" por una lesión en la rodilla, ya que apenas jugó tres partidos oficiales.Lo de Andrade, también de 22 años, quedó como esas posibles figuras que irrumpen en lo deportivo y después se quedan. Tuvo muchas chances, porque jugó 33 partidos -la mayoría desde el banco de suplentes- pero no convenció. A priori, un préstamo pareciera ser la solución temporaria, con Temperley y Chacarita interesados y con algunos equipos del exterior que ya hicieron sondeos.Por último aparece Zacarías Morán Correa, también de 22 años, que solo jugó un partido en la Primera de River, contra Deportivo Independiente Medellín de Colombia por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. También un préstamo aparece como alternativa, aunque aún no hubo intereses firmes. Lo cierto es que este viernes la delegación del "Millonario" partirá hacia la Florida hasta el miércoles 17, y en el medio tendrá un amistoso frente a Independiente Santa Fe. Allí, como ya es sabido, no estará el lateral paraguayo Jorge Moreira, quien en el medio de la recuperación de su desgarro tuvo que ser operado en el tendón rotuliano derecho. Se estima que el paraguayo retornará a la actividad recién a mediados de febrero, por lo que Gonzalo Montiel y el uruguayo Camilo Mayada se disputarán su puesto en la pretemporada.Una de los apellidos llamativos de la nómina que armó Gallardo para la concentración en el extranjero es el del juvenil Benjamín Rollheiser, un delantero zurdo de 17 años que viene de formar parte de la Selección argentina de esa categoría.