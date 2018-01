El allanamiento fue bien hecho

El allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe el 10 de octubre que solicitó el fiscal Roberto Apullán y autorizó el juez Sergio Carraro fue legal. “Se ajustó a derecho”, dice un dictamen de la presidenta del Colegio Pleno de Jueces Penales de Santa Fe, Marta Feijoó al que tuvo acceso Rosario/12.Apullán investigaba “las cajas negras” del intendente José Corral, pero fue lo último que hizo porque al día siguiente, el fiscal regional Carlos Arietti le pidió el legajo y lo desplazó de la causa. Envalentonado, Corral no sólo denunció a Apullán sino que le reclamó a la Corte Suprema que investigue al juez Carraro porque nadie le avisó del operativo, ni le pidieron la entrega de los documentos y archivos informáticos incautados. “La orden de allanamiento no resulta desproporcionada ni ilegítima jurídicamente”, como sostiene Corral, dictaminó Feijóo.“No parece racional pensar que los elementos que permitan esclarecer los hechos le sean requeridos a modo de colaboración a quienes aparecerían como posible responsables de los mismos y menos aún ‘darle aviso'”, cuando conforme al pedido del fiscal “la medida no admitía demora ante el riesgo de frustrarse la investigación”.