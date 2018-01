ASO negocia el regreso de Chile

No se largó la edición 2018 pero en Lima, Perú, ya se habla del próximo Dakar. Y fue Etienne Lavigne, director de la competencia, quien adelantó que ya están en conversaciones con autoridades de Chile para que el país trasandino sea epicentro de la partida 2019, luego de tres años de ausencia.

"Propondremos que la largada del Dakar 2019 sea en Chile. Es un país fantástico para el Dakar, con el desierto de Atacama y zonas súper interesantes para nosotros. Vamos a viajar a Chile en los próximos meses para proponer un proyecto Dakar", manifestó en una entrevista televisiva.

ASO ya tendría el visto bueno del presidente Sebastián Piñera, quien quiere contar con eventos como el Dakar, la Fórmula E y el WRC, además de otras actividades deportivas, como los Juegos Panamericanos. Lavigne también expresó su deseo de hacer un "Dakar del Pacífico", con Chile, Perú, Ecuador, Colombia y un breve paso por Argentina.



LA ESTRATEGIA

DE PETERHANSEL

"Recuerdo el Dakar 1988 cuando me superó (Ari) Vatanen con su Peugeot 205. Deseé ser piloto de autos algún día y representar a Peugeot", empezó repasando Stephane Peterhansel, sobre sus inicios en la entonces "París - Dakar" como motociclista y aquellas vivencias ante el paso del finlandés con uno de los "leones amarillos" consiguiendo cuatro triunfos. En una conferencia de prensa que brindó el equipo Peugeot, ante los medios acreditados a esta 40ª Dakar 2018, el francés Peterhansel fue quien tomó aquella maniobra como un punto de partida para competir cada año en la prueba, y convertirse en el máximo ganador con 13 victorias: 6 en motos y 7 en autos. Si bien las carreras son duras y exigentes, "Monsieur Dakar" explicó que su fuerte es conducir con un estilo moderado para alcanzar la meta. "Nunca maneje al 100% en Dakar. Esa no es mi estrategia. La experiencia es necesaria para saber ceder tiempo y no buscar ganar todas las etapas", aseguró el galo quien afrontará esta edición por última vez con Peugeot, que se retira del Dakar de manera exitosa.