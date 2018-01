Atlético arranca la pretemporada

Se terminó el descanso. Este jueves a las 8 en el predio del autódromo retornará al trabajo el plantel profesional de Atlético de Rafaela para encarar la segunda mitad del torneo de Primera B Nacional, con el objetivo de defender la punta con la que se fue a las vacaciones. Si lo consigue en los doce partidos que restan logrará el retorno a primera división, el primer objetivo, mientras que si no puede lograrlo intentará conseguir un lugar para el Reducido por el segundo ascenso.No habrá incorporaciones, al menos por ahora. El buen final de 2017 de la escuadra dirigida por Lucas Bovaglio determinó que tanto el cuerpo técnico como la dirigencia expusieran un marcado conformismo, avalado por el primer puesto en la tabla de posiciones pero con el reconocimiento de algunas cuestiones a mejorar en este período desde el funcionamiento futbolístico.No obstante, sigue latente alguna posibilidad de evaluar la contratación de un delantero si llega con un buen presente y se adecua a las posibilidades económicas del club. Sonaron Rodrigo Depetris y Federico González, ambos pertenecientes a Tigre, el primero sin ser tenido en cuenta y el segundo recién regresado de un paso por el fútbol mexicano, al cual habrá que esperar si Cristian Ledesma le da una chance en el elenco de Victoria.En este primer día de la pretemporada fueron citados 33 futbolistas, un número que se podría reducir con el paso de las jornadas. De hecho, parece poco probable que hoy se presente el delantero juvenil Alfredo Pusetto, quien está con opciones de salir del club en libertad de acción. El otro jugador con aspiraciones a dejar la institución, ya que no tiene la posibilidad de jugar en estos momentos como titular, es el arquero Jorge Carranza.El dato positivo, para Bovaglio, es que tendrá recuperados algunos jugadores que no pudieron estar en el fin de año, como Oscar Carniello y Wilfredo Olivera.Cabe acotar que la pretemporada incluirá algunos días de concentración en el Complejo María, cercano a nuestra ciudad.LOS AMISTOSOSNo habrá una pretemporada extensa, a diferencia de lo que sucedió luego del descenso de Primera División en el semestre anterior. La reanudación para la Crema será el 4 de febrero en la lejana Puerto Madryn para enfrentar a Guillermo Brown, séptimo en la tabla, en un partido siempre complicado ya desde la logística del viaje. Luego, el domingo 11, jugará el primer partido oficial del año de local ante Brown de Adrogué.Los amistosos previos serán el miércoles 17 de enero ante Patronato, en Paraná; el sábado 20 el rival será con otro equipo de primera división, Newell’s Old Boys, en Rosario, y el tercero será el miércoles 24 -en el Monumental- ante Libertad de Sunchales, que por su parte se prepara para la reválida del Federal A. Puede sumarse algún otro ensayo en las próximas horas.