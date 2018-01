Una fuente de fuentes

La historia que nos interesa por su relación con el Archivo, la de Faustino Ripamonti, se inicia en 1888 al inaugurarse la Casa Ripamonti a partir de un contrato de sociedad con Eduardo conservado en la Caja de Escrituras Públicas, las que documentan todos los cambios en lo que respecta a la razón social por retiro, incorporación de socios u otras causas así como también la adquisición de nuevas propiedades hasta la conformación del complejo que abarcaba casi dos manzanas así como las de todos los bienes en pueblos hasta 1970.Sobre la evolución del modesto almacén al Gran Almacén de Ramos Generales que se haría famoso, el Archivo permitió cronológicamente a través de fotografías el aumento de personal, la apertura de nuevas secciones, el embellecimiento y ampliación del edificio de la Casa Central y la construcción de la Recova, diseñada y construida como sector especial para ubicar las largas mesas en torno a las cuales, entre bocado y bocado, el diálogo entre “paisanos” actualizaba recuerdos e intercambiaban noticias sobre el trabajo, la cosecha, el futuro.Respecto a la creación de sucursales en San Francisco, Sastre y Pilar, proporcionó el Archivo numerosos documentos y la información se enriqueció con la consulta de periódicos de la época en el Archivo Histórico Municipal y en el del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas y con las historias de los pueblos centenarios entre cuyos datos, cotejados con los del Archivo pudieron ser ratificados, corregidos o complementados. En la casa central y en las Sucursales se exhibían todos los artículos de distintos tipos y calidades para satisfacer las necesidades de su enorme clientela, desde el más pequeño objeto hasta el más lujoso y caro, desde la prenda más económica a la máquina agrícola más moderna o el automóvil elegido… Todo para cualquier actividad doméstica, lo necesario para un hombre de campo, para cualquier industria, cualquier comercio, todo para la mujer, aún para la más refinada y exigente.Por su parte las empresas de transporte y los proveedores consideraban a Faustino Ripamonti un cliente número uno, sin posibles competidores por el monto de sus pedidos y la formalidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Da fe de la verdad de la expresión "sin posibles competidores", una fotografía con la impresionante perspectiva de un tren con 25 vagones cargado cada uno con una trilladora para la cosecha 1927-1928. Procedente también del archivo particular dijo el Licenciado Felipe Cervera “sin necesidad de otra documentación, es de por sí, un reflejo fiel de toda una época agrícola en la zona en la que centra su actividad Ripamonti, actuando como polea transmisora de la producción”. Este envío por más de un millón de pesos figura como hecho único en la historia del Ferrocarril Central Argentino, que debió fletar un tren con una carga exclusiva de máquinas agrícolas con un solo destinatario, don Faustino Ripamonti.En cuanto a su condición de “inmigrante”, el Prof. Daniel Imfeld lo ha definido como “Un sujeto en movimiento circular, en el retorno exitoso pero no definitivo: dado sus viajes frecuentes a Italia, oportunidad en la cual la empresa del Ferrocarril Central Argentino, ponía un tren especial para su exclusivo transporte de Rafaela a Buenos Aires, para retribuir los enormes beneficios económicos que le redituaban los Grandes Almacenes Ripamonti. Las entrevistas y las fotografías de los archivos personales de los entrevistados fueron las fuentes informativas al respecto las que también hicieron su aporte para definir al “patrón excepcional” que seleccionaba de entre sus empleados que demuestran capacidad, a sus socios, compartiendo con ellos los beneficios de esa difícil pero para él posible suma de capital en $$$ + -capital trabajo, o les facilita su promoción hacia actividades independientes, por no existir ley de jubilación, los mantiene en la planilla de personal sin contraprestación de servicios a ex trabajadores, actitud que avala la documentación del archivo.