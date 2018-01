Perotti y Contigiani en tiempo de definiciones

Los legisladores nacionales buscan marcar la cancha, política e ideológicamente, ante sus respectivas fuerzas.Luis Contigiani se defiende de quienes lo acusan de querer pasarse al peronismo, merced a sus alianzas circunstanciales con la diputada nacional Alejandra Rodenas; mientras que el senador rafaelino manda señales hacia adentro del peronismo planteando su férrea oposición a la reforma constitucional."Que me vaya al peronismo es una exageración ‑se ataja Contigiani‑, lo que sí subyace es la necesidad de construir de a poco una alternativa en Argentina con hombres y mujeres con vocación de justicia social, transversal a cualquier partido. Hay que polarizar para enfrentar a la derecha. El centrismo ya no existe", plantea. No obstante Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, brindará tareas de asesoramiento a la gestión del legislador nacional Luis Contigiani y a la de Alejandra Rodenas.El senador nacional Omar Perotti quiere poner a prueba a sus pares santafesinos peronistas que tienen la llave para darle la reforma constitucional a Miguel Lifschitz, proponiendo incorporar una boleta más en las elecciones de 2019 para hacer la consulta a la ciudadanía para ver si quieren la reforma.Antonio Bonfatti hace unos días había vuelto a referirse a la reforma constitucional planteando que es necesario enmendarla "no porque sea mala, sino porque es vieja" (la última reforma fue en el año 1962).Contigiani ya había sido blanco de suspicaces rumores en su relación con Lifschitz tras los efusivos discursos pronunciados al momento de votar en contra de las leyes previsionales y tributaria; "soy un hombre de convicciones y jamás hubiera votado a favor de una norma que perjudica a los más débiles", justificó ante nuestro Diario, para agregar que "también me opondré a la reforma laboral", adelantó el ex-ministro de la Producción.Por su parte, Perotti tras oponerse a la reforma constitucional que pretende Lifschitz este año “porque hay que poner las energías en solucionar los problemas de los santafesinos en un año que va a ser difícil”, hizo notar sus deseos de ser candidato a Gobernador el año que viene: "no es un secreto que quiero gobernar la provincia. Pero no es una decisión individual, sino colectiva", se cuidó.