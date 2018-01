“Qué enferma esta mina, por Dios”, dijo en Twitter

“Hay personas enfermas, eh”, escribió el 20 de noviembre Fernando Pastorizzo en Twitter. “Que alivio sacarse algo tan pesado de encima”, publicó 9 días después. “Qué enferma esta mina, por Dios”, lanzó el 10 de diciembre. “Hay que estar mal de la cabeza, si no no se entiende”, continuó a los dos días. “Está loca enferma de la cabeza mal, nunca me va a dejar tranquilo”, agregó en plena Navidad.Fernando compartía con sus seguidores estos mensajes en Twitter, donde tenía una cuenta protegida, que sólo podían leer sus amigos. Clarín pudo acceder a esos llamados de alerta, que sugieren que llevaba una relación violenta con Nahir Galarza, la chica de 19 años que con dos disparos terminó con su vida el último viernes en Gualeguaychú.Fue en esos días que hubo un episodio de violencia explícita entre ambos en la puerta de un boliche de esa ciudad, en plena Nochebuena. Testigos afirmaron que literalmente, se "agarraron a las piñas".Ayer, martes 2 de enero, Fernando hubiera cumplido 21 años. “No le gustaba festejar. De hecho, el último cumple pasó todo el día en mi casa jugando a la play y tomando mates. Pero este año íbamos a juntarnos, porque él quiso”, contó uno de sus mejores amigos, que quiso contar cosas sobre Fernando pero pidió resguardar su identidad.La justicia le dictó el martes la prisión preventiva a la joven de 19 años que confesó haber matado a su ex novio de 21 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.Así Nahir Galarza, que fue trasladada este martes a la tarde desde el hospital en el que estaba internada hacia la Comisaría de la Mujer, quedó procesada por el delito de "homicidio doblemente agravado" y esperará detenida el juicio, por el que podría ser condenada a prisión perpetua, consignó la agencia NA.En tanto, este martes por la mañana, Marcelo Galarza, el padre de Nahir, acusada de matar de dos disparos en el pecho a Fernando Pastorizzo, de 21 años, aseguró que su hija "no es un monstruo".En declaraciones a los medios, aseguró que la joven siempre estuvo "a derecho" en la causa judicial y que Nahir "no es nada de lo que se cree"."El teléfono que se secuestró va a ser muy importante para que se determine la razón", dijo el hombre, que es policía y propietario del arma con la que la joven baleó a su ex novio.El efectivo policial de Entre Ríos aseguró que su hija fue víctima de violencia de género: "El chico nunca hablaba con nosotros y hay testimonios de que la golpeaba", aseguró.Luego cargó contra "la morbosidad" de quienes hicieron la manifestación del lunes a la noche en Gualeguaychú reclamando justicia.El hombre señaló que su hija "un día fue a rendir un examen y 15 minutos antes tuvo cien llamadas telefónicas. Era completamente hostigada y hay testimonios de que la golpeaba. No la estoy justificando, pero quiero saber lo que pasó".Consideró que "el teléfono secuestrado servirá para determinar lo ocurrido" y sugirió que la chica "quizás me protegió más de lo debido; ella no quería que yo tuviera problemas y tomó la peor de las decisiones". El hombre recordó también que "hubo un momento en el que la encontramos muy golpeada".