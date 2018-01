Le robaron la moto y la policía la busca

Una vecina de 33 años denunció en sede de la Sub Comisaría 1ª, ubicada en barrio Zazpe, que siendo las 17:45 del martes, en momentos en que visitaba a una amiga en su casa de Avenida Italia en el citado barrio, dejó su moto estacionada en la vereda frente a esta casa con traba volante colocado, y al salir del interior de la vivienda descubrió que autores ignorados le habían sustraído su moto Honda Biz.Posteriormente, en la misma jornada y siendo las 20:00, personal policial de esa Sub Comisaría 1ª se constituyó en el domicilio de Avenida Italia para realizar una requisa domiciliaria, siendo atendido por un hombre de 47 años, quien autorizó el ingreso a su vivienda, arrojando la requisa resultados negativos. Actuó personal de la Sub Comisaría 1ª.Efectivos policiales de la Comisaría 13ª, en relación a un hecho delictivo realizaron un allanamiento en un domicilio de calle Baroni procediendo al secuestro de un motor de motocicleta.Asimismo se halló el cuadro del rodado en un canal de desagüe, identificándose a un menor de 15 años, en el marco de este hecho.