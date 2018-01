Olimpo no entrenó por deudas

BAHIA BLANCA, 4 (NA). - El plantel de Olimpo de Bahía Blanca se negó ayer a empezar la pretemporada, que significaba el inicio de gestión de Christian Bassedas, a raíz de una deuda salarial que mantiene la flamante dirigencia. Los jugadores se juntaron minutos después de las 9:00 en el vestuario del estadio "Roberto Carminatti", charlaron con los dirigentes presentes y resolvieron no practicar por "motivos estrictamente económicos".De esta manera, el técnico Christian Bassedas, reemplazante de Rubén Forestello, se vio impedido de concretar su primer entrenamiento al frente del plantel. Según trascendió, la deuda que el club mantiene con los jugadores es de dos meses, que se arrastra de la anterior dirigencia. Ahora, el presidente de la institución Mauro Altieri y el vice segundo Hernán Albisu deberán concretar su promesa, por la que los jugadores se comprometieron a entrenar a partir de este jueves.Respecto de bajas en el plantel, no estuvieron en el retorno el mediocampista Tomás Costa (rescindió su contrato para irse a Alianza Lima de Perú) ni el defensor Cristian Nasuti. Ya se habían alejado el mediocampista Jonathan Blanco (se integró a Agropecuario Argentino de Carlos Casares de la Primera B Nacional) y el delantero Gabriel Gaona Lugo.DEUDA DE CIEN MILLONESCuando asumió la presidencia el mes pasado, Altieri afirmó que "lo más preocupante de esto lamentablemente no es lo deportivo, lo más preocupante es que nos encontramos con un club que tiene un déficit crónico mensual de 2 a 3 millones de pesos, más la deuda. Es decir, si sumamos el déficit y la deuda que estimamos, más los sponsors que se cobraron por adelantado, más una parte de la deuda que no tenemos en nuestro registro, más juicios que están pendientes de pago o resolución, creemos que la deuda de Olimpo podría estar rondando los 100 millones de pesos", graficando el complicado momento del elenco bahiense para defender su lugar en la Superliga.