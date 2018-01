Neri Cardozo en Racing

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El mediocampista Neri Cardozo confirmó ayer que tras hablar con su representante y las negociaciones que se llevaron adelante, se convirtió en nuevo jugador de Racing. "Ya puedo decir que soy jugador de Racing", indicó el mendocino, de 31 años, quien tras su salida de Rayados de Monterrey se sumará al plantel que conduce Eduardo "Chacho" Coudet.En ese sentido, explicó que fue Coudet el que lo llamó para contarle su proyecto en Racing, y dado que se le terminaba el vínculo con el equipo mexicano, le gustó la propuesta para volver al país luego de siete años."Chacho me llamó y me contó lo que era su proyecto y ya me quería acá en México, y ahora se abrió la puerta y por eso acepté. Es uno de los equipos grandes de Argentina y además porque va a jugar la Libertadores", aseguró en declaraciones a Fox Sports. En el equipo mexicano Cardozo marcó 40 goles y logró cinco títulos durante su estadía.VUELTA AL TRABAJOEl Chacho y sus jugadores se presentaron en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda para iniciar los trabajos. En la primera práctica veraniega, 26 jugadores estuvieron bajo las órdenes del DT, a la espera de Neri Cardozo. Hubo dos sorpresas: la ausencia del colombiano Ibargüen y la presencia de Santiago Rosales.Andrés Ibargüen, que había llegado a Racing en el pasado mercado de pases como transferencia récord, no se presentó y, todo indica, que no seguirá en la Academia. Además retiró sus pertenencias del club y habría entregado las llaves de su departamento. El otro caso que impactó fue la presencia de Santiago Rosales, quien no será tenido en cuenta. Su traspaso a Olimpia se trabó y están a la espera de que las negociaciones lleguen a buen puerto.Además hubo otros siete ausentes: Arévalo Ríos, Sergio Vittor, Federico Vismara, Rodrigo Amaral, Ricardo Noir, sumando a Patiño y Torsiglieri ambos transferidos a Olimpia y a Vélez, respectivamente.