El Municipio local dio a conocer detalles de las investigaciones realizadas tras el hallazgo de peces muertos en el canal Norte.En ellas se detectó como causa del suceso a la falta de agua, hecho que provocó la reducción en la cantidad de oxígeno disponible para respirar.Asimismo, no se pudo definir la presencia de líquidos vertidos. No obstante, se solicita la colaboración de los vecinos en no arrojar basura en los canales locales, ya que esta, en su proceso de degradación, compite con los peces para absorber el oxígeno disuelto.