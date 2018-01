Egresados de la EESO Nº 426

En el Salón de Actos “Roberto Gianti” de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 426 “Domingo F. Sarmiento” , se llevó a cabo el acto de clausura. Se despiden los flamantesEllos son: Agustina Acevedo, Brisa Sol Acosta, Brenda Stefani Aguirre, Brian Ulises Benítez, María Fernanda Benítez, Matías Alfredo Brignone, Walter Andrés Brignone, Brisa Aldana Carrizo, Nerea Sol Chuit, Florencia Micaela Fernández, Ivón Micaela Ferreyra, Tamara Jimena Ferreyra, Daniela Vanina Hoyos, Alexis Matías Lang, Luciano Gabriel Lescano, Fátima Agustina Mendieta, Franco Nicolás Mendieta Uberti, María Victoria Monje, Bruno Agustín Montini, María de los Milagros Pinardelli, Ailén Milagros Raminelli, Yenit Milagros Ulmansky, Ticiana Nadina Villarroel y Silvana Milagros Vizgarra. Por dedicación, responsabilidad, solidaridad, cumplimiento, compromiso, buena conducta y asistencia destacada, la nueva Abanderada es Mara Pinardelli y Escoltas: Araceli Galiano y Victoria Sosa. Premios estímulo: Mejor promedio: Agustina Acevedo de 5º, Mara Pinardelli de 4º, Araceli Galiano de 3º, Victoria Alderete de 2º y Agnes Celis y Gianela Karchevsky de 1º; Por Victorias cotidianas: Laura Baer de 1º, Sofía Ignacio de 2º, Camila Willarruel de 3º, Mara Pinardelli y Mara Fereyra de 4º y Luciano Lescano de 5º; Asistencia Perfecta: Agnes Celis de 1º, Marta Acosta, Lucía Cortez y Florencia Belman de 2º, Luciano Lescano y Agustina Acevedo de 5º. Beca Universidad Católica de Santiago del Estero: Mejor promedio general de los cinco años: 9,54: Agustina Acevedo. Entrega de Certificados por participación en Conduciendo Conciencias Viales.Destacados por participación en Actividades Extracurriculares: Fútbol femenino Sub 14: Agu Ganín Luna, Maira Lescano, Florencia Belman, Betiana Acosta, Dana Galiano, Fiorela Lescano, Laura Baer y Mía Boarotto, clasificaron a etapa departamental. Sub 16: Julieta Espíndola, Milena Ignacio, Anahí Lang, Candela Peralta Victoria Alderete, Ailén Tolosa, Rocío Sabena y Gianella Centurión, clasificaron a etapa regional. Sub 18: Sofía Ignacio, Agustina Morán, Ailén Galiano, Priscila Gorosito, Trinidad Sánchez, Antonella Acosta y Fátima Martínez, ganaron la etapa departamental. Futsal: Sub 18: Brignone Matías, Brignone Walter, Lescano Luciano, Hernández Marcos, Lang Alexis y Montini Bruno, clasificaron a etapa departamental. Autoridades presentes: director del establecimiento, personal directivo de otros establecimientos escolares, Supervisora de Tecnología, Presidente Comunal, miembros Asociación Cooperadora, medios de comunicación, comunidad educativa, familias y público en general.Despedida a docentes que cumplieron su ciclo: Amalia Tauber y Telma Vallado, para ellas el agradecimiento, la nostalgia, la experiencia, el tiempo compartido…hasta siempre!. La enseñanza que deja huellas, es la que se hace de corazón a corazón, Agustina Morán despide a los egresados y Brian Benítez, lo hace en nombre de sus compañeros que se van. También entregan un obsequio a la institución. Jorge Odetti, director de la escuela:…”cada uno de ustedes tiene su propio mapa de ruta…ustedes son los artistas y deben modelar sus experiencias con mano propia…..para saber realmente lo que significa el éxito, hay que alcanzarlo…ser libres es poder elegir, saber qué hago y comprender las consecuencias de mi elección….defiendan con ímpetu sus ideas…pero no queden presos de ellas… Sean felices…Son algunos de los conceptos expresados.