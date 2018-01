Matías Zbrun y su regreso a Libertad

FOTO ARCHIVO VALIOSO APORTE./ Matías Zbrun no tuvo continuidad en Central Córdoba.

En su aspiración de sumar muchos puntos que le permitan ilusionarse con mantener la categoría, Libertad de Sunchales consiguió "repatriar" a Matías Zbrun. El goleador que tantas satisfacciones le diera en su paso anterior por el Club, rescindió su contrato con Central Córdoba de Santiago del Estero la semana anterior.Por estas horas, se firmará el acuerdo con los aurinegros y el rafaelino quedará nuevamente vinculado al elenco sunchalense, seriamente comprometido luego de una primera ronda muy floja.Con 32 años de edad, el atacante tuvo a mediados del mes pasado la comunicación del “Sapito” Coleoni (entrenador del conjunto santiagueño) de que irían en busca de un nuevo delantero, motivo por el cual no sería tenido en cuenta.Zbrun había llegado hace un año a la entidad “ferroviaria” cuando el equipo militaba en la Primera B Nacional y durante todo este período alternó buenas y malas, y no tuvo la continuidad que todo jugador necesita para poder demostrar su potencial.Cabe recordar que el mellizo, en su primer ciclo en el club de la vecina ciudad, convirtió 21 goles. Esta semana, cuando los Tigres vuelvan a los entrenamientos, además de Zbrun, Carlos Trullet contará con otras dos incorporaciones: el arquero Adelquis Ruffini (de anterior paso por el Club) y el defensor Damián Zadel (Rivadavia de Venado Tuerto).En cuanto a las bajas, ya no estará Ricardo Acosta, que pasó al Macará de Ecuador. Además, se terminó el préstamo por Gastón Monserrat, que regresará a Independiente de Ataliva.