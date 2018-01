"Fue sólo un golpe de calor"

Buenos Aires, 3 (NA). - El cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier aseguró a través de su cuenta de la red social Twitter que su internación de urgencia antes del Año Nuevo sólo fue producto de "un golpe de calor".El músico negó de esa forma la información que había trascendido desde el Hospital Austral de Pilar señalando que había sufrido un cuadro de hipertensión y un "brote psicótico"."Amigos, gracias a todos por preocuparse. Solo fue un golpe de calor. Beso para todos. Los amo siempre", escribió en la red social a poco de retornar a su domicilio tras recibir el alta médica.Sin embargo, horas más tarde trascendió que el cantante canceló la presentación que tenía previsto hacer el lunes próximo como invitado del grupo Los Tekis en el tradicional Festival de la Doma y el Folclore de Jesús María, que desde hace unos años presenta también a artistas de otros géneros.La información fue dada a conocer por la emisora cordobesa Cadena 3 citando fuentes de la compañía discográfica Universal, que tiene contratado al ex líder del grupo Tan Biónica.En tanto, Chano difundió por las redes sociales imágenes en las que se lo veía alegre y sonriente, junto a una joven rubia que sería su nueva "amigovia", paseando por un shopping.También tuvo tiempo para un cruce tuitero con el periodista Angel de Brito, quien puso en duda su versión sobre el "golpe de calor" como causa de la internación y le sugirió que se dejara "ayudar"."Dejá de mentirte y dejá que te ayuden. Golpe de calor con 20 grados?", lanzó de Brito, a lo que Chano respondió: "Venite el 23 al show, master. Tal vez te dejan entrar al Vip. No creo .. pero venite".El 23 de enero, Chano tiene previsto presentarse con entrada libre y gratuita en Mar del Plata.El ex líder del grupo Tan Biónica, de 36 años, tuvo que ser atendido en su casa de Capilla del Señor, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, y derivado a la clínica Austral de Pilar el pasado domingo por la tarde.Por disposición de la familia del músico, el centro asistencial se abstuvo de brindar a la prensa un parte médico para informar sobre el estado de salud de Chano y el motivo de su internación.Solo se confirmó, una vez que ya no estaba internado allí, que se le había dado de alta y autorizado a retornar a su domicilio.Fue el propio cantante el que a través de las redes sociales le anunció a sus seguidores que ya se encontraba recuperado y que sólo había sufrido "un golpe de calor", aunque la temperatura el domingo había experimentado un brusco descenso en relación a los días previos.El año para Chano terminó de la misma manera en la que empezó, ya que el 30 de diciembre del 2016 fue internado y pasó Año Nuevo en terapia intensiva debido a un cuadro de cefalea y deshidratación.Cierta inestabilidad emocional y su confesa adicción a las drogas y el alcohol fueron señalados siempre como causantes de los problemas de salud que recurrentemente complican la carrera del cantante, un habitué de las revistas de la farándula por sus conquistas amorosas y por sus escándalos extra musicales.Chano tiene programadas varias presentaciones para el 2018, entre ellas una el 23 de enero próximo en Mar del Plata, donde está previsto que cante con entrada libre y gratuita en Parque Camet.Además, está anunciado su primer gran show como solista en el estadio Luna Park para el 3 de mayo próximo.