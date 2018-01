Estela de Carlotto: "la Corte está condicionada"

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Luego de que la Corte Suprema postergara la revisión del fallo que habilitó el cómputo del 2x1 para las condenas a represores, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió a los jueces que "no deben jugar con la moral" y sostuvo que el máximo tribunal está "condicionado" por la Casa Rosada.Estaba previsto, tal como había anunciado en el Centro de Información de Judicial (CIJ), que la Corte revisara ése fallo el 19 de diciembre, pero el año culminó sin que el tribunal volviera a pronunciarse sobre el tema."Si lo están pensando, espero, deseo, que sea una decisión clara de que el 2x1 no va más. El fallo es anticonstitucional porque no se puede dar privilegios a culpables de delitos de lesa humanidad", sostuvo Carlotto al hacer alusión a la cuestionada sentencia de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.El polémico fallo, que le concedió el beneficio de la conmutación a la mitad de la pena al represor Luis Muiña, desató un repudio social que inundó las calles del país y que tuvo como correlato la rápida reacción del Congreso, que votó por la no aplicabilidad de ese principio para responsables de delitos de lesa humanidad."La Corte está condicionada", advirtió Carlotto, que agregó: "Ricardo Lorenzetti ha entrado y salido de la Casa de Gobierno. Yo creo que son personas que se juegan su prestigio histórico. Confío en que tengan en cuenta esto, que no se debe jugar con la moral".Por otra parte, la referente del movimiento de Derechos Humanos cuestionó duramente el fallo que le otorgó la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, y al respecto señaló que "hay una población que no tiene que ver con nuestra lucha pero que no quiere estar viviendo al lado de semejante monstruo".También repudió el fallo de ese mismo tribunal que permitió que el exmédico militar y apropiador Norberto Bianco, jefe de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo, alquilara un dúplex en Mar de Ajó para pasar sus vacaciones."Es secuestrador de dos niños, de los mellizos Tolosa. Felizmente uno recuperó su identidad y la otra joven estará esperando que la encontremos, mientras este hombre va a estar dos meses en un paraíso", denunció.Sobre el Gobierno, dijo que "no les interesan los derechos humanos porque sino, no matarían a Santiago Maldonado ni a Rafael Nahuel". "No tienen interés porque tienen su mente puesta en otro lado.Están fríos de corazón", resaltó.