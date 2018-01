Ricardo Echegaray apeló procesamiento

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray apeló ayer el procesamiento en su contra por presunta defraudación a la administración pública, a raíz de los 8.000 millones de pesos que no pagó el empresario Cristóbal López en impuestos por la venta de combustible de su empresa Oil Combustibles SA.Se trata del procesamiento que le trabó el pasado 19 de diciembre el juez federal Julián Ercolini, quien lo acusó de ser autor del delito, en tanto que como coautores figuran los empresarios Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, ambos detenidos con prisión preventiva.Según señaló la defensa de Echegaray en la presentación, se "cumplieron con todos los pasos administrativos previos que debían observarse" y también defendió los dos planes de pago que se otorgaron a la empresa Oil Combustibles SA."El Administrador Federal de Ingresos Públicos tenía facultades para autorizarlos y no se observa que haya omitido cumplir con alguna conducta que la normativa le impusiese a él, en su carácter de máxima autoridad de la AFIP", añadió en su recurso Echegaray, a través de los abogados Carlos Arslanián y Martín Arias Duval.Sobre los planes de pago, el exfuncionario aseguró que los mismos "se realizan a través del sistema informático de la AFIP y no de manera personal y con intervención humana"."Ricardo Echegaray no intervino personalmente (ni por interpósita persona) en la resolución de estos últimos, ya que los mismos rigen para todos los contribuyentes, o un amplio sector de ellos, y no para casos particulares", sostuvo en la apelación que revisará la Cámara Federal tras la feria judicial de enero.Según determinó el juez Ercolini, Echegaray posibilitó "que la petrolera no pagara en tiempo y forma aquel tributo y utilizara indebidamente y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del referido grupo, en perjuicio de las arcas del Estado Nacional"."Se encuentra corroborado que Oil Combustibles SA recibía efectivamente el valor del tributo que debía pagar a la AFIP cada vez que uno de sus clientes abonaba el combustible en alguno de sus puntos de venta, pero no lo pagaba al organismo recaudador en tiempo y forma, por lo que el gravamen a lo largo de los años fue aumentando de manera exponencial", concluyó el juez.