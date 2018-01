No autorizaron a De Benedictis

FOTO ARCHIVO JOHNNITO. No podrá retornar este año al TC.

Si hay un auto ya listo para correr, con las mejores herramientas que puede tener un TC y además cero kilómetro, está en el taller de Alejandro Garófalo.Es un Ford que estaba destinado a Mauro Giallombardo. Sin embargo, luego del accidente que sufrió en el sur de nuestro país el piloto de Bernal no lo podrá estrenar.Desde ese momento, ese vehículo estaba buscando dueño, decisión que al final tomó la familia de la "Rana" y el propietario del equipo.En las últimas horas, parecía todo encaminado para que el piloto necochense Juan Bautista De Benedictis se suba a ese Ford, toda vez que ya se había probado la butaca, pero surgió una traba que no le permitirá volver al TC.Es que la ACTC no lo autorizó, ya que para eso deberá correr un año en el TC Pista, categoría que conoce muy bien y en la que se coronó en el año 2006.De esta manera, De Benedictis quedó descartado. El tiempo pasa y las opciones son cada vez menos teniendo en cuenta que la mayoría de los pilotos ya tienen definido su 2018.La chance más firme, por estas horas, sería la de Leonel Sotro, que en el torneo anterior disputó tres carreras y por ese motivo sería autorizado por la ACTC.