Para que los adultos mayores eviten estafas

Con la finalidad de evitar las estafas denominadas “Cuentos del Tío” o secuestros virtuales, la Unidad Regional V solicita a la ciudadanía instruir y advertir a los adultos mayores.Al recibir llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos. Si recibe una llamada telefónica comunicando que dejaría de circular moneda nacional, llame de inmediato al 911 o a cualquier dependencia policial.* No realizar ninguna transacción o intercambio de dinero con ninguna persona que se presente en su domicilio, ya que se trata de una modalidad frecuente de estafas.* No comente con extraños que posee ahorros, o que próximamente realizará algún tipo de transacción remunerada.* Las entidades bancarias y oficiales no solicitan información mediante mensajes de texto o whatsapp y nunca se presentarán en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero.* No divulgar a personas desconocidas claves, contraseñas, nombres de usuarios. Ante la duda, consultar con un familiar o allegado.* Si alguien se apersona en su domicilio en nombre de una entidad o empresa, solicite credencial y datos personales y no permita el ingreso al domicilio hasta estar completamente seguro que pertenezca a la empresa referida. Corrobore con la entidad prestataria.* Comuníquese al 911 o a la Comisaría de Jurisdicción ante cualquier situación que considere irregular.