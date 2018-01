Las predicciones para el año que comenzamos a transitar

Como cada fin de año recibimos la visita del numerólogo Antonio Pulido López, quien siempre nos deja sus predicciones para el nuevo año.En esta ocasión recordó que hace 37 años que está en nuestra ciudad e inmediatamente después comenzó a desgranar las predicciones para nuestra ciudad, detalle que se ofrece seguidamente:"Envamos a ver, solamente será noticia en agosto por cuestiones extraordinarias, pero durante todo el año estará bastante normal", en cuanto a esas cuestiones extraordinarias señaló que serán generadas "por cambios de personas, bruscamente, en el gobierno local".en cuanto al ámbito santafesino destacó que "este no será un año de inundaciones, lloverá la mitad, en algunos puntos como Tostado lloverán 300 o 500 milímetros y al lado lloverán 30, entonces por más que llueva mucho en un punto no habrá inundaciones."Los socialistas van a hacer, apenas, dos últimas inauguraciones sanitarias, quedan dos Hospitales pendientes, y con eso ya está, porque no están con ganas de hacer más obras, ni tampoco se ven con suficiente poder para hacer cambios bruscos en la Provincia. Por la zona de Rosario las únicas noticias que habrá son la mayor cantidad de accidentes"."en el gobierno nacional en algún momento saltará el presidente del Banco Central de la República Argentina y segundo habrá cambios de Ministerios, tres serán suprimidos y habrá cambios en dos. A fin de año habrá tres ministros menos"."Donde van a tener mucha más guerra es en la reunión del G20, allí habrá piedras y mucho más."Le recomiendo a Macri que no confíe en nadie, que no se sienta seguro, que no dialogue tanto con la gente, está siempre al borde del riesgo, no son atentados porque no se producen,pero tiene 29 intentos, todos individuales"."De la Justicia esperar y esperar, habrá muchos presos, pero sin sentencia; presos con sentencia no habrá. Báez en abril termina un plazo, si no se hace una sentencia rápida en la última semana de marzo, no podrán retenerlo"."Con Cristina no pasará nada, será el mismo sistema que para Menem, habrá juicios, juicios y más juicios, y este año cumple 65, con que tarde cinco años ya tendrá arresto domiciliario, por lo tanto mientras Macri esté en el gobierno, presa no se la va a ver".Remarcó, en relación a todas las imputaciones que pesan sobre exfuncionarios " hasta ahora todos marcan penal pero ninguno marca gol. Bonadío tiene muchos penales pero se encuentra con un Goycochea y no marca ningún gol".Por otra parte marcó que en 2018 " se producirá la muerte de un expresidente riojano"En otro orden de cosas enfatizó que "es el último año que la soja es negocio por cuestiones chinas, no por cuestiones climáticas, este año ya baja el precio de la soja".Consultado acerca de la inflación anunció un porcentaje del 17,8% mientras que el dólar fluctuará entre $ 22 y $ 23.En otro orden de cosas dijo que la minería sigue igual, no se abandonará nada."Los primeros partidos de Argentina no me preocupan, los segundos tampoco, y la tercera si se hace en zona asiática está perdida, si es en zona europea, llegará a la final sin problemas, pero tiene que hacer el mismo sistema del Barcelona - Real Madrid, la primera parte no hacer nada y en la segunda parte marcar los tres goles, tiene que ser una copia de ese partido, si no lo es no llega. Argentina en la segunda parte tendrá que ir tres veces más rápido que en la primera".en relación a este convulsionado país latinoamericano señaló que "junio será el mes que Maduro está apto para caer".en cuanto a su lugar de origen Pulido remarcó "que va a la separación pero este no es el momento oportuno".económicamente va a estar bien después de abril. Tendrá un invierno mucho más frío y tendrá más consumo de energía.vaticinó que Trump seguirá al frente del gobierno, "no hay forma de hacerlo caer". Agregando a continuación " el único que me preocupa es el coreanito, que después de las 38 semanas, estará más enfrentado con Donald Trump y entre el 30 de agosto y el 30 de octubre puede generarse una guerra."en la zona que rodea a Nigeria habrá pequeñas guerras", de las que se calcula una cantidad de muertos que va desde los 10 mil a los 100 mil."los puntos álgidos estarán en Irán o en Pakistán"."se darán en Filipinas o en Taiwán", y en América queda pendiente Perú.