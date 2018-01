Prepará el auto para las rutas: qué tenés que revisarle antes

Salir a la ruta con el auto es algo que puede hacer cualquiera.Sin embargo, siempre hay que hacerlo con el vehículo en buen estado, no solo para evitar el mal momento de "quedarse tirado" sino fundamentalmente por seguridad. Para viajar seguros, es necesario hacerlo en un auto que funciona correctamente.Al final de este artículo te contamos la documentación obligatoria que necesitás para circular, y ahora repasamos todos los puntos que tenés que revisar antes de poner primera hacia el destino de tus vacaciones.Lo podés hacer en un taller oficial (recomendado), en un centro de mecánica ligera o con tu mecánico de confianza.También obligatoria para los autos y motos radicados en la ciudad de Buenos Aires. En Capital Federal cuesta $802.Es obligatorio en Buenos aires (Ciudad y Provincia), Córdoba y Mendoza. Se hace en puertas, capot y baúl por única vez. Cuesta $820 también en Capital Federal.Medí el aceite (revisá que no tengas que cambiarlo), el líquido refrigerante, el líquido d e freno y el agua para el limpiaparabrisas.Alineación, balanceo, estado general y presión. Que no estén vencidos (no se deben tener durante más de cinco años) y que el dibujo de la banda de rodamiento sea lo suficientemente profundo. Es clave inflarlos con la presión recomendada por el fabricante. Suele estar entre 30 y 35 libras.Tanto su funcionamiento como la alineación. Esta última te va a permitir iluminar como corresponde la ruta pero además no encandilar a los que vienen de frente. Todo eso hace a la seguridad.Además de su importancia básica para detener el auto, el desgaste desparejo de los mismos puede hacer que no se detenga en línea recta.Estado general del tren delantero y los amortiguadores. No es un tema de confort sino de seguridad. Si el amortiguador está viejo el neumático "rebota" más, y en ese momento no se tiene el control del auto.Chequeá que tenga la carga correcta. En verano en la ruta las temperaturas son altas, y viajar con mucho calor es peligroso. La temperatura recomendada para el habitáculo son unos 23 grados.* También chequeá el estado y correcto funcionamiento del limpiaparabrisas, los cinturones de seguridad, la correa de distribución y las mangueras.* Descansá bien antes de salir.* Planificá el viaje y las paradas. Es recomendable parar al menos a estirar las piernas cada dos horas.* Todos tienen que ir atados con el cinturón de seguridad.* Menores de 12 años siempre atrás con la sillita adecuada a su peso y estatura (asegurate de fijarla correctamente).* Las mascotas tienen que ir bien sujetadas. Nunca sueltas.* Licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo.* DNI.* Cédula Verde vigente o Cédula Azul en caso de que la verde esté vencida y no seas el titular del auto.* Oblea y Certificado de la Revisión Técnica Obligatoria, grabado de autopartes y cristales (según legislación donde se encuentra radicado el vehículo).* Comprobante vigente de la póliza de seguro obligatoria (no hacen falta los recibos de pago).* Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo (patente).* Si tu auto tiene GNC, comprobante y oblea vigente.* Ambas chapas patente colocadas visibles y sin alteraciones, en buen estado y el lugar correspondiente.* Balizas portátiles* Matafuego con su carga vigente, fijo dentro del habitáculo y al alcance del conductor.* Y no es obligatorio pero sí recomendable: botiquín, chaleco de seguridad y crique con herramientas para cambiar un neumático.* Acordate de llevar siempre las luces diurnas o bajas encendidas. (Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial / TN Autos).