¿Aterrizaje de emergencia por presencia diabólica?

Según relata el diario británico Daily Mail Online, el comandante decidió abortar el vuelo cuando llevaba 25 minutos del despegue, para que la tripulación pudiera coordinar la asistencia médica de la pasajera. Sin embargo, después de que la mujer volviera en sí, les dijo a los auxiliares de a bordo que había cosas que habían "poseído su cuerpo" provocando una escena de terror en el avión.

El video grabado por otro pasajero muestra a unas seis personas, incluido el equipo médico, tratando de calmarla, no sin esfuerzos.

VUELO ABORTADO

De acuerdo a Crónica -que replica la noticia- el incidente tuvo lugar en el vuelo CA 4102, programado para hacer el trayecto entre el Aeropuerto internacional de Beijing-Capital hasta el Aeropuerto internacional de Chengdú-Shuangliu, en la ciudad de Chengdú.

Fue entonces cuando uno de los pasajeros vio cómo una mujer se desmayaba a los 20 minutos de haber despegado, por lo que poco después se decidió alertar a los auxiliares de vuelo.

La mujer volvió en sí poco después, pero parecía estar muy aturdida. "¡No! ¡No me toques! ¡No me empujen!", gritó cuando los auxiliares intentaron ayudarla. Una vez retornado a tierra, un pasajero de apellido Gao, testigo del extraño incidente, explicó a los medios locales que la mujer se desmayó después de que el avión despegó, y si bien los auxiliares de vuelo trataron de despertarla, la mujer no parecía reaccionar.

"Su pulso era muy débil, así que le pusieron una máscara de oxígeno", explicó Gao, y agregó "luego volvió en sí".

Ante esta situación anómala el piloto, tras anunciar el caso a la torre de control, tomó la decisión de regresar a la capital china, para que los servicios médicos pudieran atender a la pasajera descompuesta. Sin embargo, ésta se negó a que la viera un médico.

"COSAS QUE POSEEN MI CUERPO..."

Ella solicitó ver al capitán a quien le gritó desaforadamente "tengo que estar en Chengdú. Hay cosas que poseen mi cuerpo y no se pueden encontrar mediante pruebas médicas". Una frase que quedó retumbando entre quienes le pudieron escuchar.

Incluso, la pasajera continuó con su negativa y hasta golpeó a un policía de seguridad aérea, una vez que el avión aterrizó.

QUEDO UN REGISTRO

Un portavoz de la aerolínea de bandera china explicó que el vuelo había retornado al aeropuerto de su partida 40 minutos después de haber despegado, lo que quedó detallado según un informe del sitio web chino Weibo.