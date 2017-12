BUENOS AIRES, 31 (NA). - La diputada de Cambiemos Elisa Carrió felicitó ayer a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por la reacción que frente a una protesta de guardavidas en su contra, y sostuvo que "la no violencia es el camino".El último viernes, un grupo de guardavidas que reclamaba la incorporación de cuatro trabajadores le cortó el paso a la camioneta que trasladaba a Vidal en Mar del Plata y la mandataria se bajó del vehículo y los confrontó."Muy bien María Eugenia! Estoy orgullosa de la gobernadora @mariuvidal, la NO violencia es el camino. Un beso enorme. Lilita", publicó la co fundadora de la coalición oficialista en su cuenta de la red social Twitter.