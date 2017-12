Brian Romero, segundo refuerzo

El delantero Braian Romero se convirtió ayer en el segundo refuerzo de Independiente para el próximo año, al acordar el club de Avellaneda el traspaso con Argentinos Juniors. Según indicaron fuentes del club de La Paternal, la transferencia del delantero se da tras el pago de 2.300.000 de dólares brutos por el 80 por ciento del pase. No obstante, Argentinos Juniors se queda con un 20% de la ficha del jugador, quien firmará un contrato con el "Rojo" por tres temporadas. Este es el segundo refuerzo que suma el entrenador Ariel Holan de cara a la temporada 2018, tras la llegada del lateral Emanuel Brítez, proveniente de Unión de Santa Fe.

Independiente vendió a su capitán Nicolás Tagliafico al Ajax de Holanda por una suma superior a los cinco millones de dólares, por lo que cuenta con dinero fresco para satisfacer los pedidos del entrenador Ariel Holan.



OTRO ROMERO

En tanto, Independiente preguntó condiciones para incorporar a Silvio Romero, delantero del América, pretendido también por River Plate. El "Chino" no es prioridad para el conjunto azteca, que está dispuesto a venderlo, pero pretende un elevado valor de ocho millones de dólares. Sin embargo, como no pudo colocarlo en el draft y como no hay ofertas concretas por él, no se descarta que lo transfieran por una cifra menor. Independiente, flamante campeón de la Copa Sudamericana, regresará al trabajo el 4 de enero y trabaja para incorporar a Iván Marcone. Por el mediocampista existe un acuerdo por su contrato, pero Lanús quiere 5 millones de dólares libres de impuestos para dejarlo salir, por lo que su llegada está más que complicada.