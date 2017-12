Los números de 2017

En un total de 10 sesiones realizadas entre los meses de agosto y noviembre de este año, los jóvenes ingresaron y debatieron un total de 63 proyectos (17 proyectos de ley, 19 proyectos de comunicación, 12 proyectos de declaración y 15 reconocimientos), sobre una variedad de temáticas que abordó educación, deportes, ganadería, medio ambiente, obras públicas, vivienda, salud y seguridad.En total son 14 las escuelas secundarias de la región que participaron del programa, ellas son: Escuela Técnica Profesional Nº 495 "Malvinas Argentinas" (Rafaela); Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 8107 "San José" (Sunchales); Escuela Secundaria Orientada Nº 414 "José B. Iturraspe" (Angélica); Escuela Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 2010 "I.D.E.S.A." (Ataliva); Escuela Secundaria Orientada Nº 247 "Mariano Moreno" (Col. Aldao); Núcleo Rural Escuela Secundaria Orientada Nº 4247 (Eusebia); Escuela Técnica Profesional Nº 565 (Humberto I); Escuela Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8040 "Gral. San Martín" (Humberto I); Escuela Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 2040 "Santa María de los Angeles" (María Juana); Núcleo Rural EESO Nº 1252 (Pte. Roca); Escuela Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 3032 "San José Calasanz" (Ramona); Escuela Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 3022 "Se.Tac." (Tacural); Escuela Secundaria Orientada Nº 252 "General San Martín" (Vila); Núcleo Rural Escuela Secundaria Orientada Nº 1302 (Villa San José).